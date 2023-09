“Tengan mucho cuidado”: Juliana Galvis alertó a sus fans y terminó pidiéndoles ayuda ante inesperada situación

Juliana Galvis es una actriz, presentadora y empresaria, considerada una de las mejores en la pantalla grande, teniendo en cuenta no solo su amplia trayectoria en medios de comunicación como lo son Canal RCN y Caracol televisión sino también su indiscutible talento. Sin embargo, quiso darle un nuevo rumbo a su vida, esta vez siendo parte del reality de cocina MasterChef Celebrity logrando destacarse por sus habilidades gastronómicas y su personalidad. Lo que produjo que estuviera mucho más activa a través de sus redes sociales compartiendo algunos de los mejores momentos, pero de paso alertando a sus fans por una situación que ha logrado generarle preocupación.

Si bien, el entrar al famoso reality produjo una mayor visibilidad en la actriz, desde ya hace algún tiempo su gusto por las redes sociales era más que evidente, pues ha sido el principal canal para seguir dando a conocer su propia marca. Sin embargo, cuando se trata de su cuenta oficial las rutinas de ejercicio, los viajes y demás proyectos resultan siendo los principales protagonistas.

Sin embargo, recientemente buscó ayuda en sus seguidores, de acuerdo con la imagen compartida a través de Instagram una persona se está haciendo pasar por ella. En cuanto a la descripción se lee que es una actriz que reside entre Colombia y México, además se nombra a su hija Agatha y algunos de los gustos que tendrían Juliana como lo son las empanadas, los memes y los viajes. Incluso, la foto principal se observa una imagen de ella la que fue tomada ya hace algún tiempo.

Otro de los detalles que más llama la atención es el link que se encuentra ubicado bajo de la mencionada descripción, aunque se desconoce el enlace del mismo, la situación no sería positiva, pues al parecer, tendría un trasfondo “oscuro”, en el que se estaría utilizando el nombre de la famosa actriz. Por su parte, Galvis no dudó en referirse al tema indicando: “Ayúdenme a reportarla, por favor tengan mucho cuidado”, dejando claro que esta se trata de una cuenta falsa que posiblemente estaría afectando a algunas personas.

Juliana Galvis se fue en contra de los medios de comunicación

La bumanguesa reiteró a través de su cuenta de X, anteriormente Twitter: “Últimamente, no sé si las noticias que leo me dan más dolor, más rabia u oso”. Seguidamente, Galvis reiteró que no tenía muy claro en donde estaba ubicada la justicia de este país. Teniendo en cuenta los diversos hechos que son noticia a diario en el país y los cuales terminan generando conmoción entre los ciudadanos, quienes piensan en sus hijos y demás seres queridos, dejando claro que no solo es su caso sino también de muchas personas en el país.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues la famosa actriz reiteró que la maldad del mundo siempre estará presente, sin importar el lugar, pero esto no es lo único, pues más allá de la molestia, hay muchas cosas que aún la siguen sorprendiendo: “La morrongueria y el amarillismo de algunos medios es realmente impactante”, agregó la bumanguesa.