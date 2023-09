“Qué asco”: En redes sociales respaldaron la renuncia inesperada de Nanis Ochoa a ‘Lo Sé Todo’

La audiencia del programa de entretenimiento de Canal Uno, el cual es la competencia directa de ‘La Red Caracol’, quedaron totalmente atónito al ver la manera en que Nanis Ochoa increpó al director Ariel Osorio, por haber dado a conocer un videoclip en el que se le ve a ella darse un apasionado beso con el cantante Danny Marín . Todo esto quedo en cámara y ante las palabras del ‘gordito’, decenas de internautas decidieron mostrar su apoyo a la modelo paisa, elogiando la manera en que actuó.

“Aquí me contrataron para presentar, entonces me parece injusto. Esa foto es mía, lo voy a reconocer. La verdad me siento irrespetada, esto puede pasar en cualquier otro medio, pero se supone que ustedes son mis compañeros”, fueron las palabras de Ochoa frente a las cámaras, con las que mostró su indignación por el hecho de que su vida privada se convirtiera en parte de la programación del formato.

Esto le puede interesar: “Me lo pelan”: Jhon Alex Castaño le mando fuerte madrazo a quienes lo crítican por su falta de estudios

Minutos después de que la medellinense abandonara el set y le dejará la silla vacía al ‘gordito’ Ariel. Al respecto, en la red social ‘X’, (anteriormente Twitter), varios navegantes digítales salieron en su defensa, y además elogiaron la manera en que la mujer no se dejó llevar por la tensión y se expresó sin hacer uso de ningún tipo de grosería o incluso arremeter de manera violenta con su compañero de trabajo.

“Meterse en la vida de una persona y exponerla públicamente de esa manera es ruin. Y laboralmente es un abuso, todos tenemos derecho a trabajar en un ambiente en el que no nos sintamos perseguidos”, fue una de los post realizados por el usuario Diana Camacho.

No se lo puede perder: “Aviahijueputanca.”: Ruso se viralizó al llenar de ‘madrazos’ a Avianca por cambiarle el asiento a último minuto

Una falta de respeto inadmisible la de @LoSeTodoTV con su compañera de trabajo.



Exponer su privacidad para ver su reacción al aire.



Muy bien por @nanisochoa reaccionar al aire y renunciar https://t.co/PLVwr11YsV — Carol Ann Figueroa Rueda (@carolannfiru) September 6, 2023

Horribles esos malparidos programas de chismes donde exponen la privacidad de la gente. Me parece excelente que Nanis Ochoa haya renunciado. Adenda: que asco la forma como el tal Ariel expone a Daniela. https://t.co/B6aFHybihu — Diana Diaz (@lapulgarcitav28) September 6, 2023