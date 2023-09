“Me lo pelan”: Jhon Alex Castaño le mando fuerte madrazo a quienes lo crítican por su falta de estudios

‘El rey del chupe’, es el lema distintivo de este reconocido cantante de música popular, quien es uno de los referentes de la nueva ola de cantantes de música de despecho en el país, mismo que busca con sus canciones sentarse algún día en la misma mesa de grandes como: ‘El Charrito Negro’, Luis Alberto Posada, y Darío Gómez; artistas que al igual que Castaño se han ganado a pulso su reconocimiento con sudor y lágrimas, a pesar de que muchos los critican en las redes sociales.

Precisamente, el intérprete de ‘Dos razones’, salió a defenderse recientemente de sus críticos en una entrevista concedida a la emisora Tropicana, en donde reveló que constantemente recibe comentarios en sus perfiles digitales por personas que critican su ortografía; habilidad escritural de la que es consciente no es el mejor, pero la cual no le ha impedido salir adelante y ser uno de los cantantes más reconocidos de su estilo musical.

“Me lo ‘pelan’ con la ortografía. Yo no sé escribir, yo no estudié, si ya saben eso para qué me siguen fastidiando con eso. A mí nunca me han dicho que me baje de la tarima porque ‘error’ era con ‘h’. Yo pienso que hay que estudiar para desarrollar ‘vainas’ que se tengan en la cabeza, pero creo que un empresario no me va a cancelar una presentación en El Campín’, por no saber cuánto es 4 x 8″, manifestó el risaraldense quién también recordó su infancia en esta emisora.

“Mis viejos me dieron el estudio en el pueblo como debía ser, pero yo me dediqué a otra cosa. Yo compongo y no lo escribo, tengo que hacerlo en nota de voz”, añadió Jhon Alex, quien aclaró que sabe leer, escribir y hacer operaciones matemáticas con normalidad.

