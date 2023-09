Nanis Ochoa enfrentó al ‘gordito’ Ariel y renunció en vivo a ‘Lo Sé Todo’

Fueron pocos días los que estuvo en la pantalla de ‘Lo Sé Todo’, la modelo y presentadora paisa, quien recientemente renunció al programa al tener un altercado con Ariel Eduardo Osorio, director de este programa de variedades. Los hechos sucedieron la tarde de este miércoles 6 de septiembre en vivo y en directo.

La discusión entre esta par de compañeros se presentó luego de que ambos trataran de aclarar versiones de un vídeo en el que se le ve a Nanis Ochoa besarse con el cantante Danny Marín. En esta parte del formato, Osorio, le solicitó a Elianis Garrido que se apartara dxe las pantallas, ya que esta situación solo podía ser aclarada por Ochoa y él.

“Esta semana ha sido superpesada para mí. Aquí me contrataron para presentar, entonces me parece injusto. Esa foto es mía, lo voy a reconocer. La verdad me siento irrespetada, esto puede pasar en cualquier otro medio, pero se supone que ustedes son mis compañeros”, manifestó la modelo, mientras Ariel se reía en varias ocasiones con sus declaraciones, para inmediatamente refutarle sus argumentos con unas contundentes palabras.

“Entiendo tu situación y lo mediático por lo que has pasado. Pero, acá, las noticias de entretenimiento son de entretenimiento, el video llegó a nuestra sala de redacción, era exclusivo y teníamos que presentarlo. Te sugiero que midas tus contenidos y tus acciones”, fueron las declaraciones del presentador, quien quedó totalmente atónito al igual que los televidentes al ver que su pareja de set abandonó en vivo las instalaciones de Canal Uno.

