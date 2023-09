“La perfección no existe”: Laura Acuña se mostró al natural y generó sorpresa con sus declaraciones

Laura Acuña es una abogada y presentadora bumanguesa quien llegó a Bogotá hace varios años con el fin de convertirse en una de las caras principales de la televisión colombiana. Aunque el camino no resultó para nada sencillo, logró ser parte de ‘Estilo RCN’ y ‘Muy buenos días’, dándose a conocer gracias a su talento y carisma en cada una de sus apariciones. Sin embargo, decidió darle pasa a nuevas propuestas dejando de lado al famoso medio y llegando al Canal Caracol completando el equipo de ‘La Voz’ y ‘Sábados felices’. Sin dejar de lado, su gusto por las redes sociales en donde suele ser muy activa en donde dejó ver que también cuenta con imperfecciones como cualquier otra mujer.

Y es que desde que llegó por primera vez a presentar el casting en el Canal RCN no ha pasado desapercibida no solo por su talento, sino también por su belleza, esta misma situación tampoco es ajena a través de sus redes sociales. Pues a lo largo de sus diversas apariciones se ha ganado la admiración por parte de sus seguidores quienes no dudan en expresarle el cariño que le tienen, sin embargo, opiniones encontradas se dieron en su más reciente publicación.

Le puede gustar: ¿Así factura en Bravíssimo? La millonaria y lujosa casa de Marcelo Cezán en La Calera que causa sorpresa

La famosa presentadora inició sus declaraciones indicando que su nueva aparición sería muy distinta a las que tiene acostumbrados a sus fans, pues quería compartir con ellos una serie de imágenes en las que aseguró que no salieron porque no son “perfectas”. Seguidamente, Acuña reiteró: “Que se salió un gordito, que no quedó mirando, que está mal sentada y se ve barriga… En fin”.

Y es que el verdadero significado que Laura quería darle es un mensaje de empoderamiento para las mujeres y por ende, las implicaciones o estándares que se tienen a través de las redes sociales, dejando claro que para ella la perfección resulta ser algo que no existe: “Más allá de una buena iluminación y un buen maquillaje … Estas fotos me captaron a mí, mi esencia … Y sí, mal sentada con gordos o lo que sea, pero para mí son perfectas”. Asimismo la presentadora resaltó que estas fotografías las cuales fueron tomadas de manera profesional muestran su sonrisa y su mirada genuina, sin embargo, también resaltó que tampoco le molesta el poder realizar “donde todo está puesto”, simplemente dejar claro que todas las mujeres tienen dos modos y nunca hay que ser excluyentes.

¿Laura Acuña tiene un nuevo amor?

Desde hace varios meses una serie de dudas se han desatado con respecto a su relación con Rodrigo Kling con quien estaba desde el año 2010 y es el padre de sus dos hijos, Nicolás y Helena, pues hace un buen tiempo no se les ha visto juntos, pero tampoco la bumanguesa ha querido referirse al tema. Sin embargo, recientemente, la presentadora dejó ver que esto no ha sido un problema en su vida, pues dejó claro que sus dos hijos son lo mejor de su vida: “Una mamá será para sus hijos el primer gran amor”, reiteró Acuña.

También puede leer: “Gracias por ser tan único”: Paola Jara mostró los costosos detalles con los que Jessi Uribe la dejó sin palabras

Asimismo, para varios seguidores también resultó siendo toda una sorpresa el hecho de que también la presentadora enfatizó que ellos serán su último amor, cerrando así toda posibilidad a un nuevo posible amor, teniendo en cuenta que no pasa desapercibida por su talento, sino por su belleza tanto en la pantalla grande como a través de sus redes sociales. Finalmente, la presentadora agregó que Helena y Nicolás son su verdadero amor.