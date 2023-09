“Gracias por ser tan único”: Paola Jara mostró los costosos detalles con los que Jessi Uribe la dejó sin palabras

Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas más famosas de la esfera del entretenimiento en Colombia debido a la serie de éxitos musicales que han tenido a lo largo de sus carreras, pues fue allí precisamente en donde se conocieron y floreció su amor. Tanto así, que la pareja ya lleva más de cuatro años juntos y hace pocos meses celebraron su primer año de casados, en donde los detalles y regalos siguen siendo constantes dejando claro el amor que se tienen. Sin embargo, las críticas para ambos no han faltado a través de las redes sociales en donde varios internautas siguen dudando de su relación.

Y es que la paisa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde mantiene al tanto a sus fans de sus próximas presentaciones y por ende, los lanzamientos que tendrá, pues siempre busca generar sorpresa con cada uno de estos. Sin embargo, Jara también saca tiempo para compartir las diversas actividades que realiza fuera de la música como lo son su empresa de ropa deportiva y por supuesto, quienes son algunos de los seres más importantes de su vida, su esposo y sus ‘hijos’.

Paola a través de su cuenta de Instagram en donde ya alcanza lo más de 6.3 millones de seguidores, dejó ver el detalle con el que Jessi la terminó sorprendiendo, la artista indicó: “Te amo, amor de mi vida, gracias por siempre ser único y tan especial”, fueron las palabras que le dedicó a su esposo agregando su cuenta oficial de esta red social. Sus declaraciones estuvieron acompañadas de una imagen del inesperado regalo, el cual se trató de un baúl en el cual se encontraba repleto de rosas organizadas a la perfección.

Además, este detalle estuvo acompañado de una amorosa dedicatoria la cual incluiría una cena bastante especial y en la que lee: “50 rosas para ti, para que me recuerdes cuanto te amo, por el deseo, el amor y la pasión que me inspiras cada día”. Lo cierto es que la pareja ha generado todo tipo de comentarios entre sus seguidores, ya que muchos no creían en su relación, debido a la polémica generada por parte de la expareja del bumangués, Sandra Barrios. Pues al parecer, la relación entre Uribe y Jara se habría dado antes de que él diera por terminado su unión con la mamá de sus cuatro hijos.

Paola Jara y Jessi Uribe adoptaron un nuevo integrante a su familia

En medio de sus diversos compromisos tanto musicales como empresariales, quisieron seguir apoyando a las nuevas voces del género, centrándose en Dany Cardona, un joven de 20 años quien no solo logró cautivarlos con su voz sino también con su talento como compositor, pues el cantante se ha destacado desde hace algún tiempo.

La decisión que por supuesto, ha sido aplaudida por sus fans tuvo como fin darle la posibilidad a Cardona de incursionar, crecer y mostrar su talento musical, teniendo como principal fuente la amplia experiencia en la esfera musical con la que cuenta Jara y Uribe. Además, de su deseo de abrirles la puerta a las nuevas generaciones y la falta de oportunidades que existirían en el país.