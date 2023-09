“Me da miedo”: Aida Victoria Merlano reveló qué es lo que más teme de su familia

Aida Victoria Merlano dejó ver su lado más emotivo al revelar de manera abierta qué es lo que más teme de su familia, contando con lujo de detalles que se trata de un episodio que sabe que será inevitable en su vida y que le da miedo que este llegue más pronto de lo que ella espera, dejando ver algunas lágrimas en sus ojos en el proceso.

La influencer suele enfocar su contenido en la comedia, trayendo a la pantalla de las redes sociales varias situaciones divertidas en donde se puede ver su característico sentido del humor sarcástico y sus comentarios ocurrentes.

Pero también suele dedicar algunas publicaciones a temas más serios y emotivos, desde la autoestima y el amor propio hasta el respeto y los valores, dejando ver que no solo tiene una faceta cómica.

Y a propósito de esto, la joven compartió un par de historias en donde decidió pronunciarse sobre su familia, enfocándose en los miembros que la terminaron criando y formando con los valores que tiene actualmente debido a que su mamá paso por varias dificultades para poder tenerla bajo su cuidado, en especial por factor tiempo.

Esto la llevó a confesar que se siente muy temerosa por un aspecto que involucra a su familia, en especial a sus seres queridos, contando que una de las cosas que más teme en relación a sus allegados es la fecha en la que todos los que la criaron fallezcan.

“Me da miedo el día que llegue a esa casa y ya no haya quien me reciba (...) Los recuerdos más felices de mi infancia están en esta casa”, dijo entre lágrimas Aida Victoria Merlano.

Aida Victoria Merlano lamentaría que sus hijos no conozcan a sus seres queridos

En otra historia, la influencer contó que su madrina casi la hace llorar porque le enseñó varias prendas de vestir que le confeccionaron sus allegados y que usó en su infancia, indicándole que guardó estas prendas para sus futuras hijas.

“Me dice: ‘esto es para tu hijita, cuando tú tengas una hijita’. Yo tenía aquí un nudo que yo estaba (...) ¿Tú crees que a mí no me da guayabo pensar que mi hija no conozca a mis viejos? Ma***a, esa vaina también me revuelve”, dijo Aida Victoria Merlano desconsolada.

Cabe destacar que, si bien en el pasado había dejado claro que no se sentía preparada para tener hijos, durante los últimos meses ha dejado varias pistas en donde dejaría entrever que su instinto maternal ya comienza a despertar.