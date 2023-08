Aida Victoria Merlano fue “humillada” por un seguidor y así le respondió

Aida Victoria Merlano reveló a través de sus historias de Instagram que un seguidor la “humilló” al publicar una imagen comprometedora de su pasado en donde, según ella, se veía muy diferente a su versión actual. Y tal y como suele hacer ante este tipo de actos, no dudó en contestarle de manera contundente.

La influencer ha estado un poco menos activa en las redes sociales a propósito de la cirugía reciente a la que se sometió, dejándole ver a sus seguidores que decidió hacerse una lipopapada como una especie de pequeño retoque estético.

Aún sabiendo que recibiría muchos comentarios negativos, la influencer decidió mostrar cómo lucía a pocas horas de su intervención, dejándose ver con el rostro inflamado, en especial sus mejillas. Y como era de esperarse, muchos internautas no dudaron en dejar comentarios cómicos, e incluso llegaron a compararla con su exnovio, ‘WestCol’.

Y si bien en esa oportunidad no hizo ningún comentario en relación a los mensajes que recibió, en una reciente historia Aida Victoria Merlano se descargó contra un seguidor que, según ella, terminó humillándola tras publicar una foto de hace varios años en donde se aprecia que carece de ciertos retoques estéticos.

“Acabo de ser humillada por un seguidor, mira esto: cara, costosa. Mira lo que publicaste, desgraciado. No sé con qué intensión lo hiciste, ¿qué querías decirme? ‘Sí, te ves muy cara, muy costosa y lo que quieras pero aquí te estaban correteando los ‘pagadiarios’, te estaban levantando a patadas la puerta, te estaban llevando la nevera’”, dijo contundentemente la influencer en una historia.

Aida Victoria Merlano siguió descargándose con otro usuario de Instagram

A propósito de esta polémica publicación, otro seguidor de Aida Victoria Merlano decidió opinar respecto a su look en la foto, indicando que a su parecer no había cambiado mucho. “De verdad yo te veo igual, solo un poco más blanco el diseño y ya”, dijo el usuario de Instagram refiriéndose a su sonrisa.

Sin embargo, la creadora de contenido no se sintió a gusto con el mensaje, por lo que no dudó en contestarle contundentemente: “si no ves lo cachos que te pega el marido tuyo, menos vas a ver la diferencia”.