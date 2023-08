Aida Victoria Merlano ya tendría nuevo trabajo cuando no facture en las redes

Aida Victoria Merlano descubrió de manera accidental un nuevo talento que puede explotar a través de uno de sus más recientes videos de Instagram gracias a uno de sus perspicaces seguidores, quien no dudó en resaltar el potencial que tenía para realizar una actividad que, si bien es polémica para algunos, para otros significa un buen ingreso económico.

La colombiana ha dejado ver varias facetas a lo largo de su carrera en las redes sociales, desde la más divertida y cómica con comentarios y cuentos chistosos que a veces rayan en la censura, su lado más serio al momento de defender con bases su punto de vista, hasta el más profesional al enfocarse en negocios y su imagen en las plataformas digitales.

Cada una de estas facetas suele tomar protagonismo en diferentes oportunidades. Y si bien su lado más cómico y picante es el que predomina, cuando se manifiesta su lado más serio termina deslumbrando a más de uno.

Esto se hizo evidente en uno de sus más recientes videos de Instagram en donde Aida Victoria Merlano terminó hablando sobre el amor y las relaciones, compartiendo un discurso que se sentía muy personal, pero con una narrativa estructurada.

El contenido de su mensaje terminó generando todo tipo de comentarios en la emotiva publicación, con varios de sus seguidores aplaudiendo el video y su discurso. Sin embargo, un comentario terminó llamando la atención de la influencer, ya que le habría ayudado a detectar una habilidad potencial que podría explotar en el futuro: su voz.

Aida Victoria Merlano tendría trabajo asegurado solo con su voz

En la sección de comentarios, un internauta no dudó en hacerle ver que si bien su discurso fue emotivo, era su voz lo que terminó encantándolo, indicándole a la joven que tiene la habilidad para convencerlo de comprar todo tipo de cosas.

“Dejando de lado la bonita reflexión @aidavictoriam con esa parla y esa voz me vende 100 planes postpago de 70 mil, diez tarjetas Visa Black y me hipoteca hasta la vida”, escribió el usuario en tono jocoso.

A propósito de esto, Aida Victoria Merlano no dudó en responderle de manera positiva, indicando que gracias a este comentario tiene un trabajo alternativo en caso de que las redes sociales no le funcionen del todo.

“Como no me funcione esto de ser influencer, me meto a un callcenter y que me paguen por comisión”, dijo la creadora de contenido.