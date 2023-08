“Me sentí una completa fracasada”: Aida Victoria Merlano se sincera con sus seguidores

Aida Victoria Merlano con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Para la empresaria siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta no ha sido la excepción, pues ahora ha hablado de sus negocios.

“La mayor parte del 2022 me sentí una completa fracasada no recuerdo ni siquiera cuentas veces me tocó parar la autoestima del piso porque a diferencia de lo que mucha gente puede pensar y es que mi autoestima se basa en mi apariencia física yo he aprendido a sentar mi autoestima en mi inteligencia. De siete negocios que intenté emprender en 2022, seis fueron un desastre”

— Aida Victoria Merlano