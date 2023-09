“Me engañó muchas veces” La exesposa de Luis Alberto Posada reveló detalles de su separación con el cantante

Desde hace días, Luis Alberto Posada y su esposa Katalina Posada son tema de conversación gracias a los problemas que derivaron en su separación, pues bastante se ha rumoreado sobre una infidelidad por parte del cantante de música popular. Ahora bien, Luis Alberto Posada es uno de los cantantes de música popular más reconocidos de Colombia y en las últimas semanas, el artista ha sido tema de conversación, todo debido a las noticias de su nuevo amor.

Para aclarar todas las dudas al respecto, la expareja del músico se pronunció en una entrevista con el programa La red, del canal Caracol, por medio de la cual aclaró, inicialmente, que todavía no se ha formalizado el divorcio y por eso siguen teniendo el título de esposos.

“Él jamás me habló de terminar. Jamás me confirmó que tenía otra persona, siempre lo negaba. Y pues yo quedé con la ilusión. Hasta el momento, sigo siendo su esposa, no hemos formalizado nuestra separación”, comentó la pareja de Luis Alberto Posada.

Igualmente, según Katalina ellos siempre tuvieron diferencias que se hicieron más grandes con el pasar de los años. Posada comenzó a mostrarse más ausente y, finalmente, decidieron darse un tiempo. “Había desacuerdos e ideas que no compartíamos. Tuvimos una relación, pero nunca revelé la razón detrás de nuestra separación. En esos momentos, él me llamaba en estado de ebriedad y me decía cosas que me herían, incluso me dedicaba canciones en medio de su confusión”, explicó la exesposa de Luis Alberto.

Katalina también se sinceró respecto a la nueva relación que tiene Luis Alberto. Afirmó que ya la conocía y que ese romance es producto de una infidelidad. Ella le contó al programa de entretenimiento cómo se enteró que él estaba teniendo una relación extramarital.

“Comencé a sospechar de esta relación hace cinco años, pero fue durante la pandemia cuando lo descubrí. Lo vi hablando por teléfono a altas horas de la madrugada y, aunque él aseguró que era su secretaria, yo sabía que no era cierto. Comencé a investigar y descubrí con asombro que la otra mujer es la nieta de la madrina de nuestro matrimonio, y sus padres estuvieron presentes en nuestra boda”.

Finalmente, la exesposa del cantante de música popular aseguró que no era la primera vez que se enteraba de una infidelidad por parte de Luis. Según ella, fueron muchas las veces que él estuvo con otras mujeres.

“Hubo innumerables episodios de infidelidad por su parte, e incluso tiene un hijo fuera de nuestro matrimonio. Siempre tenía miedo cuando salía a beber”.