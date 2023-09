A James lo recibieron en la concentración en Barranquilla con una tierna ‘sorpresita’

James Rodríguez ya se sumó a la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla, para el debut de la ‘Tricolor’ en su primera fecha para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El mediocampista, que es actual jugador de São Paulo en Brasil, llegó a altas horas de la noche a la concentración y allí lo estaba esperando un niño pequeño, que desde temprano se encontraba a las afueras del hotel esperando la llegada del 10.

Le puede interesar: Tras la derrota, Gamero reafirmó que no está preocupado por el rendimiento de Millonarios

James al bajarse de la camioneta saludó al niño que le pidió firmar sus camisetas y además, le dijo “te quedo debiendo la camiseta” y el niño le pidió que la camiseta fuese la que usara en el partido contra Venezuela, el gesto de James conmovió al niño y a varios usuarios de Twitter que demostraron su admiración por el futbolista colombiano.

#SeleccionColombia 🇨🇴 l Acá la llegada de James Rodríguez 🌟 a la concentración en Barranquilla y unos momentos que compartió con un pequeño hinchas que lo esperó para conseguir una firma en un par de camisetas ✍🏻 El '10', todo amabilidad 🎩#Futbol #James #JamesRodriguez… pic.twitter.com/qZ3JieGc8z — Gol Caracol (@GolCaracol) September 4, 2023

Néstor Lorenzo sobre James Rodríguez

Sobre James, Lorenzo dijo: “Son jugadores (junto a ‘JuanFer’ Quintero) de una calidad superior. Lo que se les critica es si están bien o no físicamente, o cuentos minutos juegan, pero tienen una calidad superior a la media. Cuando tocan la pelota se nota y yo quiero tener a jugadores de estos dentro del plantel”.

Además, sobre la ausencia de Falcao García dijo “La opinión les corresponde a ustedes, para mí es un punto de referencia para bien (James Rodríguez) como otros jugadores como Falcao. Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, pero está compitiendo muy poco y lo hablamos, pero Falcao es un hombre de Selección siempre, esos jugadores, la Selección no los deja a ellos, ellos los dejan a la Selección, no sé cómo explicarlo”. La razón de la ausencia de Falcao al parecer son sus pocos minutos jugados en el Rayo Vallecano, equipo en el cual el colombiano se ha ido desempeñando.