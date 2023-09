Daniela Tapia reveló en ‘MasterChef Colombia’ lo que le hacía con la ropa interior de su expareja

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa su recorrido de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, y en especial de las revelaciones.

La actriz Daniela Tapia ha destacado por ser una de las participantes más perseverantes, pero también por las polémicas y regaños que ha protagonizado a lo largo de 90 capítulos.

Y precisamente en una de las entregas más recientes, específicamente en el capítulo 89, la actriz cubana se sumó a una serie de preguntas que hacía la presentadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, Claudia Bahamón, antes de iniciar el reto, y era sobre sí ellos tenían “algo guardado”.

Daniela Tapia no se quedó callada ante el cuestionamiento y lo que respondió desató las reacciones de sus compañeros en la cocina, así como en los testimonios individuales, pues tenía relación con una expareja de ella.

“Una vez estaba en una relación, el hombre me gustaba mucho, y me encantaba llevarme sus calzoncillos. Una persona que amé, y a mí me encantaba llevarme sus calzoncillos puestos, o sea era como que me gustaba llevarme algo de él. Es como que tengo algo tuyo conmigo y algo íntimo”, confesó la actriz Daniela Tapia.

El humorista Adrián Parada quien estaba al lado de la actriz en la misma estación decidió dejarla sola e irse con Juan Pablo Barragán y Diego Sáenz por “temor” a que le quitara la ropa interior, a manera de broma.

Pero en los testimonios individuales otras eran las apreciaciones con respecto a lo confesado por Daniela Tapia. “Eso está freak, eso está loco, eso está como para una serie” dijo el músico Diego Sáenz, mientras que la actriz Carolina Acevedo, aun en medio de su asombro, manifestó que “Y uno como para qué colecciona boxers. Yo qué quiero oler qué de qué en boxer ¡Qué asco!”.