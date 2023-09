Ni los periodistas se salvan: Juan Diego Alvira resultó ‘manoseado’ durante recorrido en TransMilenio

Juan Diego Alvira es un periodista y presentador ibaguereño quien logró ganarse el cariño de los televidentes gracias a su participación en importantes medios de comunicación como lo son Citytv, Noticias Caracol y Revista Semana. Actualmente, se encuentra cumpliendo uno de sus más grandes sueños como lo es tener su propio programa ‘Sin Carreta’ del Canal Uno y según él tiene vía libre para llevar a cabo diversos temas y así poder mantener informados a los televidentes, pero en medio de su labor resultó ‘manoseado’ durante un recorrido en TransMilenio.

Y es que gracias a su carisma por supuesto, Alvira no pasa desapercibido en las calles en donde las fotos y hasta las invitaciones no se hacen esperar. Por su parte, el periodista no está negado a estas muestras de cariño, pues asegura que esto es en correspondencia a estar del lado de la gente, siendo este su lema desde hace varios años. Sin embargo, hay situaciones que logran salirse de control lo que resulta imposible de evitar independientemente de la visibilidad adquirida.

Recientemente, el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ reveló que Alvira fue ‘manoseado’ en uno de estos articulados mientras que se dirigía a Soacha. En medio de esta situación varias personas no dudaron en acercarse al periodista en especial, varias mujeres con el fin de conseguir una foto y posteriormente un saludo con él, expresándole su cariño y destacando lo guapo que resulta ser más aún en persona.

Uno de los periodistas del mencionado programa no dudó en entrevista a Juan Diego eso sí, cuando varias personas se habían bajado del articulado y también cuando ya se encontraba sentado, destacando que esta no era su primera vez usando TransMilenio y recordando aquel momento en donde fue manoseado: “Me manosearon… Eso, cuando sentí ‘pah’” haciendo alusión a una nalgada que le pegaron. Ante la inesperada situación automáticamente buscó a la persona que había realizado este acto quien resultó siendo una mujer, quien según él, con algunas risas se bajó del articulado.

Juan Diego Alvira confesó las amenazas que ha recibido en los últimos años

El huilense indicó que la primera se dio mientras que hacía parte de Citytv, en donde llegó un hombre a su lugar de trabajo, quien lo alertó sobre posibles daños físicos en su contra los cuales se estaban gestando desde hace un tiempo: “Uno hace todo el protocolo de seguridad y más en los casos de periodistas que tienen todo un conducto regular”, reiteró Juan Diego.

La segunda vez que recibió amenazas fue mientras que hacía parte de noticias Caracol, asegurando que durante este tiempo no fue uno sino 2. Una de estas se dio por medio de una llamada, desviándose un poco de su relato indicó que no cree mucho de las amenazas que se realizan a través de las redes sociales, las “verdaderas” según él, se dan cuando tienen datos, por el contrario, las otras se dan en momentos de efervescencia.