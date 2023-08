¿Cambió mucho? Le dan palo a ‘La Segura’ por “desfigurarse” el rostro con retoques

‘La Segura’ volvió a ser el blanco de muchas críticas tras aparecer en una historia de Instagram luciendo un poco diferente a como tiene acostumbrados a sus seguidores, con muchos de ellos asegurando que por someterse a ciertos retoques terminó afectando su rostro, al punto de quedar irreconocible para muchos de ellos.

La creadora de contenido ha estado discreta en las redes sociales durante las últimas semanas, aprovechando algunos días para despejarse un poco y disfrutar de unas merecidas vacaciones a bordo de un crucero con su novio, el pastelero Ignacio Baladán.

Pero tal parece que incluso en medio de su momento de relajación con su pareja también se encuentra con algunos sentimientos un poco menos tranquilos, aprovechando una de sus historias para lanzar algunas indirectas subidas de tono, haciendo referencia a la traición.

En el clip compartido por La Segura se puede escuchar de fondo el tema de Daddy Yankee, ‘Somos de calle’, usando una frase de la canción para enviarle un contundente mensaje a alguien que parece haberla traicionado.

En el mismo clip también escribió: “Te la dedico Judas” y “Te estoy acordando ma’ que usted no sirve. Ahora sí, feliz noche”.

La Segura impresionó por los “retoques” en su rostro

Si bien el tema principal de la historia de la creadora de contenido era enviar una contundente indirecta, muchos usuarios de las redes sociales quedaron impresionados por la manera en que usó varios filtros en el clip, con muchos internautas asegurando que tantos retoques digitales hicieron que luzca irreconocible.

“Se llega a perder y con tanto filtro no la encuentran”, “Parece una careta”, “No me culpen, pero un filtro más y se purifica” y “Se desfiguró el cuerpo con los biopolímeros, no se va a desfigurar la cara con filtros?” son algunos de los mensajes que se pueden leer en un post que rescató la historia de la colombiana.

Sin embargo, otros usuarios de esta plataforma aprovecharon la sección de comentarios para criticar el comportamiento y la poca habilidad de La Segura para hacer lipsync: “déjenla peleando sola a la de los enemigos imaginarios”, “tiene más lipsync que Lina Tejeiro”, “usted está muy mayor para eso”.