“Solo hay un hombre que me mueve por el mundo”: Gaby Espino contó quién es el galán por el que llegó a Colombia

Gaby Espino es una de las modelos y actrices venezolanas más reconocidas de la farándula. La vida de Espino ha estado plagada de diferentes escándalos y uno de los más sonados tuvo que ver con su ex pareja Miguel Mawad. Cabe recordar que Mawad se hizo tendencia luego de que se filtrara un video de un supuesto ataque físico a quien fuera su pareja Aleska Génesis.

Le puede interesar: ¿Más de 13 cirugías? Así se veía la actriz y presentadora Elianis Garrido antes de ser famosa

Ante la polémica que salpicó a Espino, ella contó en medio de una entrevista con el programa de Lo Sé Todo que todo este incidente ya se le había olvidado:

“Lo único que puedo decir es que todas las relaciones que he tenido en mi vida, me han dejado aprendizaje, he estado por grandes personas y me han tocado seres humanos maravillosos que han dejado algo maravilloso en mí”, dijo la presentadora.

Le puede interesar: “Me sentí frustrada, no sabía qué hacer”, Danielle Arciniegas habló sobre sus desafíos como mamá

Además, cabe mencionar que Mawad también aseguró que Aleska era una “mujer prepago” que se metía con hombres solo por viajes y joyas. Sin embargo, ante la controversia, Espino no quiso entrar en detalles y manifestó que a pesar de todo pudo aprender mucho de su relación.

Gaby Espino vino a Bogotá a visitar un hombre

Pero frente a otros detalles de su vida y de su profesión, Gaby Espino contó que uno de los retos más difíciles que tiene es el separarse de sus hijos durante las grabaciones “La mayoría de contenido en español se graba fuera de Estados Unidos... Entonces me ha tocado irme de mi casa cada vez que hago proyectos”.

Le puede interesar: Como si no hubiese pasado nada: Diego Guauque apareció como nuevo luego de luchar contra el cáncer

También contó que cuando sus hijos eran más pequeños, ella los solía llevar consigo y estuvieron en varios lugares, entre ellos Bogotá y México. “Afortunadamente, los proyectos hoy en día son más cortos, entonces me voy por tres o cuatro meses, pero trato de viajar constantemente”.

Pero además de la carrera de esta actriz, otro de los aspectos que más llama la atención es su vida sentimental, cosa que al parecer se ha mantenido bastante tranquila. No obstante, Espino reveló que “solo hay un hombre que la mueve por todo el mundo” y al parecer se trata de su odontólogo, el Dr. Juan Carlos Contreras.

Le puede interesar: “Tu felicidad es la mía”: Daniela Álvarez ‘llegó al altar’ pero sin Daniel Arenas, ¿afirmaron su ruptura?

“Yo voy a donde él esté desde hace más de 23 años”, dijo la actriz sobre su ortodoncista, quien le ha ayudado a cuidar su sonrisa.

En cuanto a su vida amorosa, la famosa explicó que no hay nadie por ahora y que está disfrutando de su soledad.