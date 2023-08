“Me sentí frustrada, no sabía qué hacer”, Danielle Arciniegas habló sobre sus desafíos como mamá

La actriz y presentadora es madre de Ella y Roma, fruto de su matrimonio con David Escobar, más conocido como DIM, cantante de Piso 21. En medio de su ajetreada vida como empresaria y figura pública, Danielle Arciniegas se ha dedicado a cuidar a sus hijas y ser una madre presente, pero a pesar de siempre mostrarse feliz, se sinceró con sus fans sobre sus mayores retos en la maternidad.

La modelo aprovechó sus historias de Instagram donde estaba compartiendo su rutina de aseo en el cuarto de juegos de sus pequeñas en su casa en Miami para evitar las alergias, para poder sincerarse y hablar sobre la crianza, ya que sus seguidores suelen creer que ella es una “mamá Teletubie, una mamá feliz”, como ella misma lo mencionó.

“Yo soy una mamá que le gusta hacer actividades con sus hijas, que tiene en este momento el 100 % de prioridad a sus hijas, porque para mí son unas edades muy importantes en el proceso de ellas, pero yo soy una mamá como cualquier otra y mis hijas son unas niñas que estás aprendiendo a vivir, controlar sus emociones, a expresar lo que sienten y obviamente mis días son iguales a los de ustedes”, comenzó diciendo.

Para los padres que la siguen y se sienten frustrados o en un callejón sin salida, les dejó saber que ella también se ha sentido así y que lograr que sus hijas sigan las órdenes responde a un arduo y largo proceso lleno de frustraciones.

“Hubo un proceso y especial donde aprendí a reconocer ese equipo. queme iba a ayudar en los momentos en los que decía “Dios mío, qué voy hacer””, mencionó a la vez que reveló que contó con el apoyo de profesionales, de su esposo, suegra y su mamá, quienes la escuchaban y le brindaron su ayuda y consejo.

Tips de maternidad por Danielle Arciniegas

El vocabulario en positivo

“Aprendí que el vocabulario con ellas es muy importante, se pueden sentir agredidas o regañadas”, explicó cuando se refirió al tema de de cómo ha logrado que sus hijas sigan instrucciones y tengas rutinas establecidas, por lo que acepta que a los dos y cuatro años que tienen sus niñas, ella les delega responsabilidades y con amor e historias les explica los beneficios y consecuencias de la autonomía.

Nunca usar consecuencias en negativo

Danielle Arciniegas reveló que en sus constantes repeticiones de las rutinas, evita enseñarles con consecuencias negativas, sino que por el contrario las historias que les cuenta a sus hijas siempre son con los beneficios que tiene por ejemplo cepillarse los dientes, alimentarse bien, bañarse, mantener la casa en orden, entre otras cosas.

Hacer las actividades con los niños

En el ejemplo de los padres está el actuar de los niños, por lo que más allá de dar instrucciones para que los niños aprendan la importancia de hacer algunas correspondientes a su edad, es importante que las acciones de los padres se vuelvan un espejo para los niños.

No rendirse en el proceso

“Yo me sentí cien mil veces frustrada, no sabía qué hacer”, “hay que reinventarse todo el tiempo, no se den látigo ustedes como papás”, mencionó la actriz, a la vez que compartió con sus fans la voz de aliento que recibe por parte de su esposo en esos días en los que siente que no da más o que no está haciendo las cosas bien: “David siempre me dice algo muy hermoso: “si lo hiciste con amor, está bien””.

No agredir nunca físicamente

La actriz comentó que desde que estaba en embarazo de Ella, su hija mayor, se prometió a ella misma que jamás le pondría una mano encima a sus hijas para corregirlas, por lo que suele inventarse lo que sea necesario para que el maltrato físico, mental o psicológico no exista en su casa.

Aprovechó para revelar y confesar que en alguna etapa de su vida fue víctima de agresiones y que para ella significó sentirse vulnerable y triste, por lo que jamás permitiría que sus hijas vivieran lo que ella vivió, a pesar de dejar claro que las agresiones que vivió no provinieron de sus padres.

“Por el lado oscuro no es”

Danielle mencionó que a pesar de ser una mamá feliz y juguetona, también cae en el error de ser una madre cantaletosa, por lo que invita a sus seguidores a tomarse un espacio a solas, respirar y darse cuenta que esa forma de actuar no trae nada bueno. Allí ratificó la importancia de cuidar las palabras, puesto que con amor se puede hacer entender que “mami las sigue amando, pero mami está en un momento difícil”.

Para la modelo, dar una “cantaleta en positivo hace la diferencia”, puesto que no hace sentir mal a los niños, sino que resalta en ellos sus cualidades y aptitudes, haciéndoles ver que algo está fallando y que pueden tomar acciones para mejorar.

No existen los castigos sino la pérdida de beneficios

Para ella es importante no dejarse llevar por “ese lado oscuro”, por lo que evita los castigos, sino que deja saber a sus hijas que al no actuar correctamente se pierden algunos beneficios.

No ceder a las pataletas con llanto

Danielle Arciniegas aconseja a los padres que cuando dan instrucciones lo hagan con un tono de voz serio, no entre risas y que en esos casos en los que los niños quieren por capricho algo, no se debe ceder por verlos llorar, sino que hay que acompañarlos en su sentimiento, abrazarlos y darles a entender que como padres hay claridad sobre su sentir, pero que no es momento de obtener lo que quieren o hacer lo que desean.