“Dejemos de ser tan machistas”, María Manotas respondió a las mujeres que la critican por el aseo de su casa

Maria Manotas Maria Manotas, ex de Alejandro Riaño. Foto de @marimanotas

María Alejandra Manotas es una arquitecta, empresaria y creadora de contenido, reconocida también por su relación por más de 8 años con el comediante y actor, Alejandro Riaño, de quien se separó. Fruto de esta unión sentimental nacieron sus tres hijos, Matilde, Agustín y Antonio, quienes actualmente viven con la caleña en Bogotá.

La arquitecta suele compartir con sus seguidores la manera en la que divide su tiempo entre sus ocupaciones profesionales, su casa y sus hijos, por lo que subió un video con el que mostró a sus seguidores el orden que le puso al cuarto de juegos de sus niños.

Dicho video hizo que sus seguidores se convirtieran en sus detractores, en especial las mujeres que le dejaron comentarios en los que dudaban de su compromiso en el hogar, lo que desató una serie de respuestas en la caleña.

Mari Manotas, comenzó argumentando que ella sí asea, por lo que dijo, “lo más chistoso es que muchas mamás me dicen, “ella no debe limpiar, eso es solo un video promocional”, a lo que respondió que ama tener su casa organizada, además de admitir que cuenta con el apoyo de una persona en casa quien le ayuda entre semana y los fines de semana es ella quien se encarga de ordenar y limpiar porque no puede con el desorden.

Y para ponerle fin a los comentarios ofensivos y ataques en redes sociales entre las mujeres, compartió un mensaje muy importante:

“La reflexión de hoy es que dejemos de ser tan machistas entre nosotras las mujeres y de criticar a la otra porque no limpia lo suficiente en su casa. La que lo quiere hacer, que lo haga y la que quiere tener ayuda también está bien, la que quiere salir a trabajar también está bien. Cada una es la versión que quiere ser, pero dejemos de criticar a la otra porque creemos que no limpia lo suficiente, no cocina lo suficiente en las casa”.

“Yo quiero ver cuántas se meten al perfil de un hombre a decirle “oiga, usted por qué salió a trabajar todos los días, debería estar en la casa cuidando los niños, es que ese es el pensamiento que está dañando la sociedad, las mujeres pueden ser lo que quiera y no tiene que estar 100 % dedicada a la casa, la que lo quiera hacer que lo haga, pero esa no es la única forma”, finalizó diciendo en sus historias de Instagram.