“Páguele pieza”: Pillaron a Alina y Jim salir ‘despelucados’, en playa de Cartagena

Un viejo y conocido adagio popular asegura que las personas siempre vuelven al lugar o la persona en donde fueron felices, y esto al parecer lo saben de primera mano Alina y Jim, quienes están de paseo disfrutando de las playas y el calor y las playas de Cartagena. Todo esto gracias al plan estratégico de la mamá de Velásquez, quien como muchos navegantes digitales, quiere que su ‘pollo’ reconquiste el ‘corazoncito’ de la actriz.

Aunque semanas atrás la mujer que interpretó el personaje de Nadia Pacheco en la telenovela ‘Pedro el escamoso’, anunciara que daba por terminada su relación con el creador de contenido, en estos últimos días se les ha visto muy apegados; a pesar de que Lozano le entregó al joven de 24 años, el anillo de compromiso con el que iban a llevar su amor hasta la eternidad.

Pero la ciudad amurallada tiene su encanto y como dicen en las calles “en el mar, la vida es más sabrosa”, y sabroso si la están pasando esta pareja de influenciadores, quienes aseguran que “cuando vuelvan no dirán nada, pero habrá señales”. Y es que esta dupla de las redes sociales, se les vio salir ‘despelucados’ del mar, mientras aparentemente se entregaban todo su cariño.

Aunque se trata de sus cómicos y divertidos videoclips, la situación no pasó desapercibida, ya que estuvo amenizada por la canción ‘Mi ex tenía razón’, del nuevo álbum de la ‘Bichota’, Karol G: “No sufran, se divierten y punto, me encanta esta novela loca”, “Las amargadas sufriendo”, “Páguele pieza” ,“Mejor sigan escondidos, que así las son más bonitas”, y ”Viva el Amor”, fueron algunos de los comentarios en el videoclip posteado en la cuenta de Instagram de Alina Lozano, lugar en el que acumula 381.000 seguidores.

