“Se despiden más que los hermanos Gasca”: Entrega de anillo de Alina a Jim desató tsunami de críticas en redes

A inicios de agosto del presente año, Alina Lozano (54) y Jim Velásquez (24), sorprendieron a sus millones de seguidores en las redes sociales con distintos videoclips en los que ambos manifestaban sus percepciones, respecto a la crisis amorosa que vivieron previo a su casamiento. Finalmente, la pareja decidió hacer oficial su ruptura con un comunicado, hecho que fue duramente criticado por fanáticos y detractores.

Son más de 370.000 usuarios en Instagram los que siguen a la actriz que le dio vida a ‘Nidia Pacheco’ en la telenovela de antaño ‘Pedro el Escamoso’; navegantes digitales que reprodujeron en masa un reciente Reel, en el que la mujer le entregó el anillo de compromiso a la que sería su joven alma gemela, aprovechando el momento para dar por culminada oficialmente su relación.

Razones por las que Jim Velásquez y Alina Lozano no se van a casar

“No vamos a seguir haciendo contenido. No vamos a seguir como ex. No vamos a seguir como pareja, realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo. Realmente decidimos que cada uno siga su camino”, manifestó Lozano, quien acto seguido le entrego la argolla a Velásquez, hombre que es tildado de infiel en redes, hecho que no se ha confirmado, pero del que Alina tiene altas sospechas.

“No vamos más. Yo creo que una de las premisas que tuvimos cuando iniciamos la relación, fue que íbamos a estar hasta el momento que estuviéramos felices y ya ese momento llegó. Fueron muchas heridas y cicatrices abiertas, y ya no podemos hacer contenido juntos. Yo creo que dejamos una huella muy bonita en Colombia y en el mundo, hablando de un tema tabú”, fueron las palabras de Jim, quien dejando atrás cualquier tipo de rencor se fundió en un abrazo con la que iba a ser su compañera de vida hasta la eternidad

“Ya no les creo nada. Es más, creo que lo del supuesto noviazgo desde el comienzo fue falso”, “Se despiden más que los hermanos Gasca”, “Ya no soporto esta pareja, ya no saben qué inventar”, “Todo iba bien, el contenido que hacían gustaba y hasta se les apoyaba esa relación real o ficticia, pero se pusieron a exagerar e inventar pendejadas” y “Muy buenos actores”, fueron algunas de las reacciones al videoclip.

