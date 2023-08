¿No lo puede ni ver? Martha Isabel de MasterChef Celebrity confesó el chef que estaría en su ‘contra’ por la fama que tiene

Martha Isabel Bolaños es una de las actrices más famosas de Colombia, gracias a su talento en la pantalla grande siendo recordada en diversas producciones entre las que se destacan ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘Hasta que la plata nos separe’, entre otras. Actualmente, la caleña hace parte del reconocido reality de Canal RCN MasterChef Celebrity, en donde ha generado todo tipo de opiniones en redes sociales con respecto a su relación con Carolina Acevedo, pero ella no ha sido la única, pues recientemente habló de uno de los chefs que estaría en su contra.

La caleña durante el capítulo más reciente del programa realizó un postre, siendo esta una de las preparaciones que más le ha costado a lo largo del reality. En medio de la preparación la visita de alguno de los chefs resulta imprescindible para cada uno de los concursantes quienes saben que son de gran ayuda a pesar de tener la idea de su plato en la cabeza, teniendo en cuenta la amplia experiencia que tiene Nicolás de Zubiria, Jorge Rausch y Christopher Carpentier.

Sin embargo, Bolaños dejó ver el chef llegó a su estación no la terminó convenciendo del todo. Se trató de Christopher Carpentier, quien en principio indagó sobre cada uno de los ingredientes y finalmente, cuál era la idea final. En medio de esta situación, los nervios se terminaron apoderando de Martha quien no dudó en seguir adelantando su postre, a lo largo de la entrevista aseguró que no sentía una conexión con el famoso chef, pues en repetidas ocasiones ha sentido que no válida sus ideas e incluso que la fama que ha adquirido no le ha favorecido con él.

Las declaraciones de la caleña por supuesto, terminaron tomando por sorpresa a los televidentes quienes no dudaron en resaltar que no es la primera vez en que algunos de los participantes se refiere a algunas de las actitudes de Carpentier. Sin embargo, no solo ha sido catalogado como el más “guapo” del programa sino también quien se encarga de divertirlos durante algunos de los retos: “Ay virgen santísima cada vez que llega él yo me estreso”.

Pero, las declaraciones de Bolaños no terminaron allí, pues aseguró que con quien sentía un gran apoyo era con Nicolás de Zubiria, pues cada uno de los consejos suele seguirlos al pie de la letra, quedando contenta con su llegada a su estación. Lo cierto es que Martha logró deslumbrar con su plato a los jurados tanto así que se devolvió del atril con varios saltos y sonrisas incluidas.