“Ni los zapatos me podía poner”: Andrea Serna confesó la dura situación que vivió durante la final del ‘Desafío The Box’

Andrea Serna es una famosa presentadora y modelo quien se ha dado a conocer en la televisión colombiana desde hace varios años, principalmente en canales como Caracol y RCN, siendo la conductora estrella de programas como ‘Protagonistas de Nuestra tele’, ‘Factor X’, y por supuesto, el ‘Desafío The Box’, en donde ha logrado ganarse el cariño de los televidentes. Recientemente, la manizaleña a través de su cuenta de Instagram reveló que la final de este reconocido reality no fue nada fácil.

La manizaleña quien suele ser muy activa en sus redes sociales, ahora está más activa que nunca teniendo en cuenta que se encuentra tomando un tiempo de descanso con el fin de seguir aprovechando con su familia al máximo, pues las jornadas de grabaciones no resultaban para nada sencillas. Aunque en principio Serna no había revelado mayores detalles hace pocas horas dejó ver la situación que tuvo que afrontar: “Como me veían así de regia y de poderosa”.

Si bien, la final del programa se dio hace varias semanas la presentadora aseguró que hay cosas que no ven los televidentes, pues aunque se muestra un ambiente de emoción y expectativa también hay cosas que no se muestran, confesando que no les había contado a sus fans como se sentía realmente en la final del desafío. Seguidamente, Andrea resaltó: “Me dolía hasta el pelo, ni los zapatos me podría poner ni amarrar”.

Asimismo, la famosa presentadora reiteró que durante esos últimos días había estado estrenando muy fuerte, pero su entrenador le aconsejó bajar el nivel teniendo en cuenta que ya tenía fatiga muscular, pues llevaba varias semanas con rutinas bastante exigentes: “Yo de necia, porque esto fue de necia no hizo caso y me puso a hacer un ejercicio”. En medio de esta situación Serna aseguró que se esforzó teniendo en su mente que esa era la final del desafío, poniéndole mucho más peso y justo en su realización sintió un fuerte tirón lo que produjo que frenaba su rutina: “Duré con el dolor varias semanas”.

La presentadora confirmó que no llegó a producir una lesión, pero sí un tirón que no lograba moverse como de costumbre, motivo por el cual el dolor se hizo presente durante la final del ‘Desafío The Box’: “No me podía poner los zapatos, ni las medias”. Pero buscaba disimularlo en varias oportunidades. Sin embargo, luego de la anhelada final el dolor seguía presente tanto así que tomó la decisión de guardar el mayor reposo posible para recuperarse satisfactoriamente e incluso ha estado visitando a un fisioterapeuta quien ha sido su salvación ante el mal momento que vivió.

Finalmente, Andrea reiteró que el día de la final se veía muy bien y trataba de disimular: “ustedes no saben el dolor que yo tenía, la movilidad super reducida, me ardía todo por dentro”, aseguró la presentadora.