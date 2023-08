¿Adicta al dolor? Marbelle ‘reprendió’ a su hija Rafaella por ‘problemita’ con su gigantesco closet

Marbelle es una de las artistas de música ranchera tecnocarrilera y pop, más famosas en Colombia no solo por su amplio reconocimiento en los escenarios sino también en la televisión colombiana. Pues hace algún tiempo mostró sus habilidades como actriz en su propia telenovela ‘Amor sincero’, en donde también estuvo uno de los integrantes más importantes de su familia, su hija Rafaella. Sin dejar de lado, que gracias a su amplia visibilidad a través de las redes sociales se ha convertido en una de las principales opositoras del actual gobierno, siendo catalogada como “racista” y “vulgar”, pero también se ha ganado varios halagos por parte de sus fans.

Recientemente, la hija de Marbelle, Rafaella quien se independizó desde que tenía alrededor de 14 años ha estado más unido que nunca a su mamá, pues ha sido quien la ha acompañado en sus buenas y malas situaciones. Si bien, las dos tienen proyectos diferentes, esto no ha sido impedimento para que busquen el tiempo para estar juntas, tal y como sucedió en esta ocasión, pero al parecer, al final esta situación resultó generando molesta en la artista.

A través de su cuenta de TikTok, la joven compartió un corto clip en el que muestra la ‘odisea’ que resulta alistar la maleta para su mamá. Uno de los detalles que sin duda no pasó desapercibido por los internautas resultó ser el amplio espacio con el que cuenta Marbelle para su closet y por ende, las diversas prendas, zapatos y accesorios con los que cuenta allí. En medio del video Rafaella es quien asesora a la artista indicando que en algunos de los viajes que suelen realizar resulta arrepintiéndose de algunos ‘looks’ o aquellos que le hicieron falta.

Sin dejar de lado, que quien también aparece en este corto e incluso cargando algunas prendas fue su empleada quien terminó analizando y riéndose de la conversación de ambas esperando cuál sería la elección de Marbelle: “Eres muy complicada”, resaltó Rafaella. Ante el hecho, la intérprete de ‘Días nublados’ solo pensaba y miraba cada uno de los elementos con los que cuenta, los cuales no serían para nada baratos: “No, esto es un proceso”.

Y es que su viaje se llevará a cabo durante varios días teniendo en cuenta el gran éxito que ha tenido con la agrupación musical ‘Planchando el despecho’, pues junto a Yolanda Rayo, Majida Issa e Ilona se han encargado de entretener al público, contando con varias cenas y eventos fuera de su show musical. Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención, pues al final del video se dejó ver que Marbelle no tenía ni idea de que su hija la estaba grabando motivo por el cual su reacción de sorpresa no se hizo esperar tanto así, que ‘pegándole’ a la cámara del celular de su hija, cortando así el video.