Dani Duke preocupó al hablar de su cuadro depresivo y cómo casi abandona las redes sociales

Dani Duke se abrió por completo con sus seguidores al compartir un video en donde deja ver que a principios del 2023 atravesó por una etapa bastante incómoda en donde la depresión se hizo presente e incluso consideró tomar medidas drásticas con sus redes sociales, sorprendiendo y asustando a muchos internautas.

La creadora de contenido estuvo bastante ausente en las redes sociales durante los primeros meses del año, con muchos de sus seguidores preguntándose qué estaba pasando con su contenido. Ante la insistencia, la joven compartió que quería limitar un poco el contenido personal que compartía en sus historias.

De hecho, también se especuló mucho durante esta época que ella y su novio, Mauricio Gómez mejor conocido como ‘La Liendra’, estaban pasando por una etapa complicada en su relación debido a varias pistas como peleas, desplantes y la poca presencia que tenían como pareja.

Sin embargo, en un emotivo video que compartió en su perfil de Facebook, Dani Duke decidió abrirse con sus seguidores y contar un poco más sobre esta etapa, dejando ver algunas imágenes sensibles de su cuadro depresivo.

“Estaba viviendo una vida muy acelerada, pero me sentía vacía, me sentía perdida, me sentía sin norte. No sabía qué realmente me estaba dando felicidad o si estaba haciendo las cosas más por compromiso que por pasión, y creo que muchos de ustedes lograron ver eso en mis redes sociales”, comenzó a narrar la influencer.

Seguidamente comentó que se alejó de las redes sociales a propósito de esto, dejando entrever que incluso consideró en cortar toda comunicación y abandonar las plataformas digitales en ese momento.

A propósito de esto, contó que poco a poco la inseguridad que se había apoderado de ella, al punto de que su cuerpo lo reflejaba con manchas y erupciones en su piel, pérdida de peso e incluso caída del cabello en abundancia.

Finalmente, Dani Duke le contó a sus fanáticos que ha logrado superar poco a poco este cuadro complicado a través de un viaje al pasado, recordando todo lo que ha hecho, todos sus éxitos y sus logros.

Y esto es algo que quiere plasmar en una serie de videos para que sus nuevos seguidores puedan ver lo que ha conseguido, y a su vez ella pueda recordar de qué ha sido capaz.