“Me duele muchísimo”: Karoll Márquez salió a ‘moco tendido’ de MasterChef

Karoll Márquez fue el eliminado del último episodio de MasterChef, en el capítulo de este lunes el programa vivió una de las despedidas más emotivas del reality. El cantante y actor, quien fue uno de los favoritos, se enfrentó a un reto de eliminación que terminó con su salida del concurso de cocina más famoso de la televisión.

Martha, El Negrito, Adrián, Karoll Márquez y Barragán fueron quienes se enfrentaron a la dura batalla para pasar al top 10 de los cocineros junto Daniela Tapia, Nela González, Natalia Sanint y Zulma Rey.

En el reto de eliminación los participantes debían hacer una preparación en la que el ingrediente principal fuesen los frutos secos. En cuanto a los mejores platos, el de Martha, Adrián y el Negrito, se llevaron los halagos del jurado, quienes les dieron la salvación y pasaron al balcón junto a sus compañeros.

No obstante, Barragán y Karoll fueron los dos concursantes con los peores comentarios sobre sus preparaciones. Finalmente, fue el cantante quien se llevó el negativo de los jueces y fue quién termino eliminado de la competencia.

Entre las críticas que recibió el artista estaba que su preparación, la cual se trató de un puré de garbanzos con pescado encima, no contaba con la cocción necesaria, pues la proteína no quedo en su punto. De la misma manera, los jurados criticaron que el plato no contara con una salsa que acompañara el sabor.

Sin embargo, la salida del cantante fue una de las más emotivas del programa, pues Karoll se logró ganar el cariño y la admiración no solo de sus compañeros, sino de los jurados que siempre elogiaron las preparaciones del artista. Entre lágrimas el cantante se despidió del concurso y agradeció por cada uno de los momentos y los aprendizajes.