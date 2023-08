Un acto de amor: Danielle Arciniegas busca ideas para repartir los regalos del cumpleaños de sus hijas

Danielle Arciniegas, esposa de DIM de Piso 21, desde que se convirtió en madre de las pequeñas Ella y Roma, ha demostrado su lado más humano al celebrar en conjunto los cumpleaños de sus hijas con un fin social, dando importantes lecciones de amor.

La actriz decidió junto al cantante que sus hijas serían el mejor camino para generar actos benéficos, mientras le enseñan la importancia de dar y compartir con los que más lo necesitan, ya que ellas cuentan con la fortuna de haber nacido en una familia con posibilidades económicas.

Le puede interesar: ¿A qué se dedica? Catalina Gómez, exparticipante de MasterChef Celebrity cambió de profesión

Este año, Danielle Arciniegas está preparando por todo lo alto el cumpleaños número 5 de Ella y los 3 de Roma. Como de costumbre, será una temática compartida y sus regalos o dinero recibido no serán para sus pequeñas, sino que brindarán mucha felicidad a otros niños.

Por lo general, los asistentes a las celebraciones de cumpleaños son niños de Fundaciones que comparten con las niñas y demás invitados de la fiesta, pues realmente ellos son los homenajeados.

Por eso este año, la esposa de DIM, usó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y pedir ayuda, no con la temática de la fiesta, sino con lo que harán con lo que reciban en el cumpleaños.

“Mostrándoles nuestras celebraciones vi que nunca les compartí el cumpleaños #3 y #1 de estas pequeñas. Los que me conocen saben que fui organizadora de eventos en otra vida este año cumplimos 5 y 3 y queremos que nos compartan ideas, pero no tanto de la temática, pues ellas lo tienen clarísimo, si no de que hacer con los regalos o el dinero que recolectamos Les gusto ver todo esto debajo del mar?”, escribió en su publicación.

Dentro de las sugerencias que ha recibido está hacer una fiesta que no afecte al medio ambiente con la decoración, dar los recursos a un hospital, un orfanato, e incluso a fundaciones de niños con algún tipo de limitaciones.