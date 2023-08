“Me costó asimilarlo”: ‘Guajira’, del ‘Desafío The Box’, reveló el momento más difícil de la competencia

‘Guajira’, del ‘Desafío The Box’, fue una de las favoritas de la competencia, sobre todo porque mostró que tenía habilidades físicas para poder llegar a la final, como terminó haciéndolo, pero también tuvo muchos detractores por la manera en la que algunas veces se dirigía hacia sus compañeros. Lo cierto es que ‘Guajira’ confesó en sus redes sociales los dos momentos que le marcaron su vida.

Desde que salió del reality, la vida le ha cambiado a ‘Guajira’, pues ha tenido muchos seguidores que la han apoyado en sus nuevos proyectos y negocios, así como incluso le han preguntado si la prosperidad de su dinero viene por parte de alguna página de contenido exclusivo que tenga. Pero lo cierto es que el amor de los fanáticos que ha logrado tener, ha sido lo que la ha mantenido a flote y con mucho éxito en redes sociales.

Sin embargo, aprovechó la conversación con dichos fanáticos para revelar los dos momentos que más la marcaron dentro de la competencia:

“El ‘Desafío’ fue un aprendizaje para mí y mi ser tan grande, algo inimaginable. Sin embargo, resalto 2 situaciones que me marcaron para siempre: 1. el reingreso porque cuando las posibilidades eran ínfimas, Dios me la dio, diría que fue 99% fe, siempre supe que me haría el milagro. 2. cuando bajé la bandera de mi amado Gamma, me costó mucho asimilarlo y aceptarlo, esa impotencia de querer hacer más y no poder”, afirmó la exparticipante.

Sin duda, muchos espectadores se dieron cuenta de que ‘Guajira’ siempre fue una de las participantes más competitivas del reality, por lo cual, bajar la bandera con la que inició, no debió ser un proceso fácil.