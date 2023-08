¿Tiene OnlyFans?: ‘Guajira’ del ‘Desafío The Box’, le respondió a las ‘mojigatas’ que la atacan

‘Guajira’ del ‘Desafío The Box’ ha sido tema de conversación desde que salió de la competencia, sobre todo por la polémica pelea que protagonizó en redes sociales contra Aleja, la ganadora de la competencia, por supuestamente haberle hecho trampa en la última competencia. Ahora, decidió responderle a “las mojigatas” que la están criticando.

Lea también: Famosa presentadora se ‘emputó’ con ‘Lo Sé Todo’ por, supuestamente, tratarla como un objeto

La competidora estaría pasando por su mejor momento, pues está estrenando negocio de entrenamiento y alimentación y sigue esforzándose para llegar a nuevas competencias en el futuro. Lo cierto es que la entrada de dinero en la cuenta de ‘Guajira’ está aumentando cada vez más, no solo por los negocios, sino también por las marcas que la están patrocinando.

Sin embargo, parece que algunos usuarios se preguntaron si parte de ese dinero venía quizá de un contenido exclusivo en OnlyFans, así que ‘Guajira’ decidió responder con toda la claridad del mundo a través de sus historias:

“No se pongan a pagar suscripciones falsas, no tengo Only, respeto a quienes lo hacen, pero no es algo que en este momento de mi vida quiera hacer. El día que tenga aquí se los publico, pero contenido explícito mío no hay, no se dejen engañar”, afirmó la exparticipante.

Lea también: La casa por la ventada: ‘Guajira’, del ‘Desafío The Box’, se puso a regalarle plata a sus seguidores

Sin embargo, no fue el único mensaje, pues le respondió a “las mojigatas” que están hablando sobre un contenido de este tipo que no existe:

“¿Cuál de todas las mojigatas será?, a ustedes les gusta ver el mundo arder, déjenme quieta que no ando pendiente a ninguna loca”, afirmó ‘Guajira’. Sin duda, una prueba de que la convivencia con el resto de sus compañeras no salió en los mejores términos.