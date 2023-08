“La depresión no es un juego” Esta es la enfermedad que Juanes ha padecido durante años

La depresión es una enfermedad que en cualquier momento entra en la vida de una persona sin tocar la puerta. Aunque a diario son millones las personas que tienen que enfrentarse a esta dura realidad, se vuelve un asunto público cuando personas famosas admiten que la padecen. El caso más reciente es el de Juanes, quien a través de su Instagram contó la batalla que libra contra la depresión.

El compositor y cantante movió las fibras de sus seguidores con un carrete subido a su cuenta de Instagram, con el que afirmó que desde hace años sufre de depresión. “Han pasado muchos años para poder escribir esto”, se lee en la descripción de una foto a blanco y negro en la que se ve al antioqueño sentado en el pasto, y seguido a esta imagen hay un sentido mensaje sobre la enfermedad.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano”, escribió Juanes.

Juanes procedió a entrar en detalle de lo que ha sido su lucha contra las enfermedades mentales. “La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años. He tenido que lidiar con estos factores genéticos y químicos desde hace mucho tiempo atrás. Pasé de ser una persona extremadamente introvertida en la infancia, el colegio y la universidad, a tener que enfrentar la aceptación, el rechazo, el odio y la presión social y laboral”, contó.

Juanes también aprovechó para hablar sobre una difícil historia personal que marcó su vida hace 13 años, cuando en un momento clave y exitoso de su carrera, a la vista de los demás se veía bien, pero en realidad se sentía cansado.

“Había trabajado tanto durante los últimos 10 años que había perdido momentos clave con mis hijos, había dejado de lado mi cuidado personal por dar gusto al resto del mundo. Lo peor es que yo fui el único culpable”, aseguró.

Tras ignorar los síntomas de su cansancio y los llamados de su cuerpo a darse un descanso, terminó con un colapso nervioso que lo obligó a parar el ritmo de vida que llevaba.

También, confesó que llegó a buscar un refugio en el alcohol, y que no fue la mejor decisión, pues llegó al punto de odiar su reflejo, su música, ver alguna publicación relacionada con el y hasta el hecho de subirse a un escenario.