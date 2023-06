“Yo era invisible para ella”: Juanes reveló la dura relación que tuvo con su hija Luna y que nadie conocía

Juanes es bien conocido por su música y por consagrarse como uno de los mejores cantantes de Colombia, pues llevó el nombre del país a lo más grande de las listas de música más importante. Su fama lo llevó a viajar muchas veces al año, pero eso mismo fue lo que le cobró factura en su familia.

Como toda familia, Juanes también presentó muchos problemas con su familia, pero se debían más a la ausencia y a la distancia que había en muchas oportunidades con ellos, pues confesó en una entrevista con Santiago Alarcón que a pesar de que estaba haciendo lo que a él le gustaba en la vida, que era la música y los conciertos, se sentía completo lejos de su familia.

Lo más doloroso fue que, cuando Luna, su hija mayor, tenía más o menos 17 años, tuvieron que atravesar una dura época en donde no tenían ni siquiera cosas en común en una conversación:

“Vida Cotidiana sale porque yo no entendía que ella se quería independizar, estaba en su rebeldía y yo no entendía eso, peleábamos, no sabía qué hacer, era duro, al punto que yo era invisible para ella, imagínate, eso a mí me mataba, yo me quería poner a llorar”, afirmó Juanes.

A pesar de la dura crisis que vivieron, Juanes contó que solo fue una época que pasó, añadiendo que el no estar en la casa todo tiempo, hay consecuencias. Afortunadamente, el cantante reveló que hoy en día tienen la mejor relación, sobre todo porque Luna es una de las primeras en enterarse de todas las canciones.