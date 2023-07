A Erika Zapata le dicen que se le nota lo ‘lesbiana’ y respondió sorpresivamente

Erika Zapata es una de las periodistas más famosas de Noticias Caracol. Su estilo periodístico la ha llevado a ganarse el cariño de los televidentes, quienes solo con escuchar su acento de ‘paisa de pura cepa’, ya identifican que se están presentando las noticias de Medellín y Antioquia. Además, la sencillez y humildad con la que busca acercarse a los ciudadanos la ha catapultado a convertirse en una voz de lo popular. Esta vez la periodista fue atacada por un cibernauta que la señaló de manera despectiva de ser lesbiana, como si la orientación sexual de una persona fuera un insulto. De inmediato, Erika le dio una lección.

A pesar del avance que cada día se ven en la sociedad en cuanto a acepción de las personas de la comunidad LGBTIQ+, pareciera que en Colombia aún hay mucho camino por recorrer. Así quedó demostrado en medio del homofóbico señalamiento del que fue víctima la popular cara de las noticias de Caracol.

“A Erika Zapata se le nota lo arepera a kilómetros”, le escribió un tuitero que se esconde bajo un perfil llamado Charpito.

El sujeto hizo el despectivo comentario tildando a la periodista de lesbiana. Tal vez, por lo que a Erika en su vida amorosa no le ha ido muy bien. Incluso, ella misma no ha dudado en reconocerlo. Sin embargo, este lamentable ataque no pasó desapercibido entre la gente y la misma reportera, quien salió en su defensa de la manera más decente.

“A mí me gusta mucho con mantequilla al desayuno o con hogao”, le respondió la periodista en un tono burlesco.

Bien es sabido que en la vida sexual de las personas es un asunto que no debería ser motivo de segregación o discriminación, por lo que este señalamiento se ‘sale de casillas’. De inmediato, los seguidores de la mujer salieron a defenderla.

“Haga lo mismo y no sufra por los demás”; “no te desgastes en responder, a palabras necias, oídos sordos”, son algunas de las palabras de aliento que recibió Zapata.

Sin embargo, con su respuesta, la famosa reportera dejó en claro que ni los más agresivos señalamientos logran detenerla en su exitoso camino en los medios de comunicación.