“Me siento una mujer especial” Erika Zapata reflexiona sobre los filtros de las fotos en redes sociales

Erika Zapata con su forma tan peculiar de dar las noticias, ha logrado ganarse un lugar en el canal Caracol, en donde gracias a su talento y autenticidad ha podido posicionarse como una de las caras familiares en el noticiero, en donde ahora se le puede ver con mayor frecuencia como reportera desde Antioquia.

Las personas que la han seguido desde sus inicios siempre han admirado que es una persona luchadora y sencilla que ha podido avanzar con humildad. Ella misma ha compartido imágenes de cuando le ayudaba a su padre a atender una tienda que tienen y los primeros pasos que ha dado en el mundo del periodismo. Al mostrar detalles de su vida personal, las personas que la siguen siempre están atentas a cada nueva publicación que hace en redes sociales, para saber qué ha pasado con ella, más allá de las cámaras.

En ocasiones anteriores, Erika ha sido tanto criticada como elogiada por las fotos que comparte en sus redes sociales, criticada porque hay quienes dicen que utiliza muchos filtros para verse diferente y elogiada porque hay quienes destacan su apariencia al natural, haciendo alusión al cambio que ha tenido con el paso de los años.

Precisamente en relación con este tema, Erika compartió una foto junto a un texto en el que se refirió al tema de los filtros y cómo se acostumbran las personas a verse diferentes en las redes sociales con modificaciones, en comparación a como es su apariencia en la ‘vida real’.

“De pronto pensé en ponerle un filtro a la foto para verme mejor, alargarme el pelo y quitarme las leves arrugas que ya se me notan. Luego me arrepentí. ¿Para qué iba a hacer eso? Para agradar. Mis arrugas son producto de mis trasnochos que me han dado buenos resultados. Me quiero tal como soy y no me importa a quién no le guste mi semblante. No cambiaría nada de mí. Entre la multitud de mujeres lindas, yo me siento una mujer especial y eso me hace feliz”, puntualizó.