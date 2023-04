Erika Zapata despejó las dudas sobre su orientación sexual, aprovechando la pregunta de un seguidor

Erika Zapata en los últimos meses ha llamado mucho la atención en los medios tradicionales y las redes sociales. Desde que empezó su trabajo en el canal Caracol la paisa resultó muy llamativa por su autenticidad, que queda muy en claro con su forma de hablar, usando un lenguaje coloquial aun estando en cámaras, lo que ha generado comentarios encontrados sobre la forma en que se expresa.

Lea también: “Un ejemplo para los menospreciados” Erika Zapata reveló detalles de casos de discriminación en su vida

Además de su quehacer profesional, Zapata ha compartido públicamente diferentes detalles íntimos de su vida, con los que ha demostrado que le ha tocado vivir una vida bastante compleja, ya que sus padres no contaban con muchos recursos económicos cuando ella estaba creciendo, por lo que pasó por situaciones difíciles, que le han servido para ser humilde y ahora que goza de reconocimiento público, se mantiene leal a eso.

Otro aspecto que ha llamado la atención de la vida de Erika, son los momentos de discriminación que ha tenido, en diversas ocasiones ha comentado que le hacían bullying cuando era niña. También se ha referido a las relaciones de pareja, comentó que nunca ha tenido novio y tampoco ha tenido relaciones sexuales a sus 26 años. Algo que en su momento generó varios comentarios, por la confesión tan íntima que hizo y algunas personas les generó inquietudes.

También le puede interesar: “Un trancón el berraco” Todos somos como Erika Zapata describiendo las carreteras en Semana santa

Después de estas declaraciones hay quienes han pensado que a Zapata no le gustan los hombres y por eso se han referido a su orientación sexual. En una reciente dinámica de preguntas hechas por sus seguidores, la paisa aprovechó para dar claridad al tema. Ante la pregunta “5 cosas que no sepamos de ti”, la periodista puso como primera de ellas “Eso de que me gustan las mujeres es falso”.