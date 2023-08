Claudia Bahamón le dio un regaño a su hijo por un descuido que tuvo con su carro

Claudia Bahamón dejó salir su lado maternal al regañar a su hijo por un pequeño descuido que tuvo el joven con su carro. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado que dejó a la presentadora un poco apenada, cambiando un poco el tema del asunto de cara al final de la historia de Instagram.

La modelo ha dejado ver durante las últimas semanas que ha estado involucrada con una serie de proyectos ecológicos y ambientalistas, un tema que no solo le genera interés sino que también ha tomado todo tipo de acciones para promover la conservación del planeta a través de diversas plataformas.

De hecho, hace un par de días publicó que debido a sus labores en este tema se llevó un reconocimiento al ganar el premio ‘Mujer del año en sostenibilidad’, mostrando su felicidad en una emotiva publicación.

Pero no todo lo que Claudia Bahamón publica está relacionado con su faceta ambientalista o su trabajo frente a las cámaras, ya que en una reciente historia sacó su lado más maternal al regañar a su hijo, Samuel, por haber tenido un descuido con su carro: no recargarle la batería.

“Samuel, ¿por qué no me puso a cargar el carro anoche?”, dijo muy risueña la colombiana mientras su hijo le explicaba que se debió a un evento que ocurrió cuando lo usó la noche anterior.

El regaño de Claudia Bahamón tomó un giro inesperado

Si bien el joven estaba empezando a contar una historia en relación a un evento que vivió la noche anterior, rápidamente recordó que él no había usado el carro en esa oportunidad, sino hacía dos días, por lo que no era su culpa que el vehículo tuviera poca batería.

“Ah no, fue antenoche. Entonces no fue mi culpa”, dijo el joven tras el regaño de su mamá. Ante esto, Claudia Bahamón se quedó callada unos segundos para luego admitir que en efecto la culpa fue de ella: “fue mi culpa, no tengo batería”.

Seguidamente, su hijo comentó que la última vez que él lo usó sí le recargó la batería, aunque no parece que sea algo que haga con mucha frecuencia, ya que su mamá gesticuló la palabra: “mentira” mientras miraba a la cámara.