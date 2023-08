Camilo Sánchez de ‘F*cks News’ reveló que tuvo una recaída en sus vicios

En sus publicaciones el comediante Camilo Sánchez llena de mucha vitalidad y jovialidad, pues la energía que emana desde su rutina y trabajo, pero en especial todo su contagioso humor atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Y recientemente no ha sido la excepción, pues el exparticipante del programa ‘Survivor La Isla De Los Famosos’, reveló una parte de su vida que llamó la atención de toda su comunidad digital en la que se le ve ya en la meta de una maratón, pero con unas palabras que llegaron a todos.

“Hace unos meses tuve una recaída muy dura en mis vicios, me consumieron las presiones y el desconsuelo, me quebranté mientras trataba de ser fuerte y empecé a no sentirme suficiente. Las apuestas y las sustancias lo meten a uno en hueco difícil de describir y uno se tarda en notar que está ahí dentro”, indicó en primera instancia Camilo Sánchez.

Luego habló de lo que significa para él ese deporte, pero en especial de ese impulso que consiguió dentro de él para poder así dar pasos agigantados y empezar una carrera que lo alejara del punto en el que estaba y del que quería salir.

“Por fortuna encontré este deporte que me ayudo a salir de ahí y me reencontró con el amor propio. El arte y el deporte han sido muy importantes en mi vida, me han sacado de los peores momentos que he pasado y sé que cuento con ellos para luchar en las malas épocas y contra las constantes malas tentaciones. Si no están pasando por su mejor momento, inténtenlo, de pronto también los salva 🤟🏻”, agregó Camilo Sánchez.

Es de recordar que, junto a Camilo Pardo, mejor conocido como ‘El Mago’ de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’, forma la pareja de ‘F*cks News’ que es una especie de noticiero en el que las bromas y sarcasmos sobre los hechos de Colombia son las grandes protagonistas.