A Maluma no le sirvió ser el ‘pretty boy’ y una famosa cantante de Hollywood lo dejó en visto mientras le ‘echaba los perros’

Maluma es uno de los artistas del género urbano más conocidos en los últimos tiempos, el cantante que se hace llamar a sí mismo como ‘pretty boy’ no solo ha conquistado el corazón de sus fanáticos con su música, sino que gracias a su carisma y su simpatía se ha considerado como uno de los favoritos en varios países donde escuchan su música. No obstante, el cantante paisa también ha sido bastante halagado por su atractivo físico con el que cautiva en cada uno de sus escenarios.

Los seguidores del artista podrían pensar que gracias a su fama y a su físico, Maluma no podría sufrir de rechazo alguno, sin embargo, esto sería completamente falso, pues el mismo compositor aseguró que a él también lo han dejado en visto y que fue nada más y nada menos que una famosa cantante de Hollywood quien no quiso volver a saber nada del colombiano.

La prensa internacional reportó hace un par de años que Maluma estaba interesado en colaborar con nada más y nada menos que Selena Gomez y que incluso llegaron a intercambiar mensajes en varias oportunidades hasta que de pronto la estadounidense dejó de responderle los mensajes al paisa. Maluma no tuvo problema alguno en reconocer en medio de una entrevista con Entertainment Tonight, que sus intereses de hacer una canción con Selena siguen en pie, pero que es ella quien no le da mucha atención.

“Eso fue raro. Nosotros, simplemente dejamos de hablar. Ella dejó de contestar mis mensajes. No sé si ella se enojó. No sé. Lo que sea. Pero ambos estábamos emocionados. Estábamos pensando en hacer la canción. Tengo un amigo que trabaja con ella, es su productor, y hablamos de ello (...) pero no sé. Si algún día tengo la posibilidad de trabajar con ella, sería genial, y si no, pues sigo aquí trabajando. Rompiéndola, no podemos parar”, aseguró Maluma.

No obstante, al comienzo el artista paisa habría manifestado su molestia por la forma en la que Selena se habría negado a colaborar con él sin ni siquiera hacérselo saber, pues en su momento el cantante hizo un trino en el que se podía leer bastante indignado. “Si no quieres trabajar con alguien, déjaselo saber, hay tantas personas aun con la esperanza para que al final valga 0. Sinceridad ante todo”, escribió el paisa, pero no especifico si se trataba de Selena en realidad.