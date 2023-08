“La próxima temporada que no falte nadie”: Claudia Bahamón defendió a capa y espada a ausentes en ‘MasterChef’

Ya son 78 los capítulos que acumula la quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia en la pantalla de RCN Televisión; formato audiovisual que ha sido criticado constantemente en las redes sociales, debido a las constantes ausencias de los participantes en el set, hecho que ha generado bastantes teorías en la web las cuales recientemente fueron desmentidas contundentemente por Claudia Bahamón.

“La próxima temporada que no falte nadie, el programa se me mocho un día sin Jorge, luego sin Chris, otro sin Claudia. Eso no funciona”, fue él reclamó que le hicieron recientemente a Bahamón en ‘X’, sitio web en el que acumula 1,6 millones de seguidores; comentario que estuvo relacionado con las faltas constantes en las grabaciones de los jurados y participantes, hecho que para algunos internautas interfiere con la competencia y que aparentemente demuestra una falta de compromiso de los famosos.

Ante esto, la presentadora, de 44 años de edad, recurrió a hacer un llamado a la empatía, explicando a detalle la manera en que se realizan las grabaciones y demostrando que el formato audiovisual se preocupa por sus participantes, velando porque tengan un estado de salud mental y físico adecuados:

“El programa se graba de lunes a sábado en la noche. Dos capítulos diarios de 6:30 am a 8 o 9 pm. Jornadas extenuantes durante 4 meses. Somos humanos, nos casamos, nos enfermamos. Por otro lado, tenemos familias en el caso de Chris y yo lejos y pido visitarlos, y bueno otros asuntos de la vida por resolver. De manera que es normal que faltemos unos días por fuerza mayor y otros que pedimos. Sin embargo, te prometo que en equipo siempre buscamos hacer el mejor programa para todos con todo el amor y profesionalismo”,

