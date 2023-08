“Totalmente despiadada”: Sebastián Martínez buscó sorprender a Kathy Sáenz y terminó pagando las consecuencias

Sebastián Martínez es uno de los actores más famosos en el país, pues desde hace varios años ha figurado como una de las personalidades más destacadas en la farándula nacional, pero no solo por su talento sino también por su atractivo. Pues ha sabido ganarse el cariño de sus fans quienes constantemente le siguen los pasos y hasta le dan varias muestras de cariño. Y es que el éxito del paisa ha sido inevitable destacándose en producciones como ‘Pálpito’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Rosario Tijeras’, sin dejar de lado el amor que siente por su pareja Kathy Sáenz a quien sorprendió hace pocos días.

Si bien, el actor en los últimos años ha estado entre Colombia y México siendo parte de varias producciones, también ha buscado darse un respiro laboral para realizar otras pasiones y por ende, compartir con su familia. Como ya lo ha dejado ver en repetidas ocasiones, Sebastián y Kathy decidieron mudarse a las afueras de la ciudad demostrando así su gusto por el campo y el poder estar al aire libre.

Aunque han sido varios los cambios que han tenido que realizar sin duda, una de las más grandes sorpresas resultó ser la remodelación de cocina, la cual tuvo lugar hace pocos días en donde el actor mostró el antes y el después de este hecho. De acuerdo a su más reciente publicación este anuncio no resultó para nada sencillo, pues dejó ver la emoción por parte de Kathy a quien le preguntó: “¿Usted está lista para diseñar la cocina de sus sueños?”

Ante el hecho la empresaria respondió que no, sin embargo, segundos más tarde se dejaron ver en la empresa escogida en donde Sebastián reiteró que su pareja se merecía lo mejor de lo mejor, pero solo le pedía algo: “Trátame suave, por favor”, a lo que Kathy se negó reiterando que sería totalmente despedida, con el fin de cumplir su cocina soñada.

Momentos más tarde, Sáenz dejó ver que se dejó deslumbrar por cada elemento con el que contaba este almacén y los cuales no serían para nada económicos debido a su composición y posterior uso. Como era de esperarse, los comentarios para Sebastián no faltaron indicando que nada mejor que ver feliz y por ende, demostrarle el amor a su pareja independientemente de que se tratara de una cocina. Asimismo, varias de sus seguidoras destacaron que la reacción de Kathy es la misma que ellas tienen al ver cada serie de Sebastián.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Sebastián Martínez y Kathy Sáenz?

En pasadas entrevistas la empresaria indicó que cuando comenzaron su relación ella tenía 34 y él 23. Sin embargo, para ellos su diferencia de edad nunca ha ocasionado una discusión o incomodidad entre ellos, pues, se encuentran felices y enamorados a pesar de llevar tanto tiempo juntos. La actriz resaltó que fue más el humo no solo de los medios, sino también de algunos cercanos con los comentarios despectivos sobre su unión.

Finalmente, la empresaria indicó que la sociedad ha comprendido que la diferencia de edad no resulta ser un problema cuando existe amor, pues hace algunos años, esto no era algo muy común y era considerado algo malo. Hace 16 años, cuando decidieron iniciar su noviazgo, Sáenz agrega que era considerado un sacrilegio, “que hago si me enamoré de un hombre que es menor que yo, me fustigo o que puedo hacer”, fueron las declaraciones de Kathy.