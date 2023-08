¿Por dentro está rota? Vicky Dávila deslumbró cantando ‘Amargura’ a ritmo de Karol G

Vicky Dávila es una de las periodistas más reconocidas en el país, debido a su amplia experiencia en diversos medios de comunicación. Actualmente, la comunicadora es la directora de Revista Semana dándose a conocer por las polémicas entrevistas que realiza. Sin dejar de lado, sus redes sociales en donde se encarga de mantener a sus seguidores informados sobre los primeros hechos que afectan al país, pero también de entretenerlos con sus diversos videos, mostrando su talento como cantante.

Esta ocasión no fue la excepción, pues nuevamente se llevó varios halagos por su voz al interpretar uno de los temas más reconocidos de Karol G, demostrando así no solo su gusto por la música sino también dejando claro que es una fan más de ‘La Bichota’. Cabe resaltar, que la música se habría convertido para Vicky en una terapia que realiza en sus tiempos libres, la cual termina disfrutando de principio a fin.

Le puede gustar: No solo triunfa en la televisión: Catalina Gómez reveló la serie de especializaciones que ha desarrollado

La reconocida periodista interpretó ‘Amargura’ una de las canciones del nuevo álbum de la paisa ‘Mañana será bonito’, el cual fue estrenado hace pocos meses y ese tema en especial ha logrado ser todo un éxito, incluso hasta la propia Karol G ha resaltado que no esperaba tanta acogida por parte de sus seguidores con este tema. A lo largo del clip, el cual se llevó a cabo al parecer, en su casa Dávila dejó ver el sentimiento a la hora de interpretar y no solo esto, pues su emoción y también el uso del micrófono para que su presentación lograra ser todo un éxito.

Lo cierto es que el sentimiento y algunos pasos de baile no resultaron pasando desapercibidos por sus seguidores, quienes no dudaron en aplaudir el corto clip de Dávila asegurando que cuenta con grandes habilidades artísticas. Las cuales han tomado por sorpresa a varios, aconsejando que tendría una carrera exitosa si deseara integrar no solo su labor periodística, sino también su talento en la música.

También puede leer: “Tuve que limpiarme con una media”: Participante del Desafío The Box reveló las fuertes condiciones que atravesó

Si bien, Vikcy recibió un sinfín de comentarios positivos también algunas críticas no se hicieron esperar destacando algunos hechos que tienen como foco al actual presidente Gustavo Petro y por ende, sacando a flote los familiares de su pareja los Gnecco. Sin embargo, en repetidas ocasiones la periodista ha dejado claro que sigue enfocada en hacer su trabajo de la mejor manera posible y a la par poder seguir disfrutando de otras de sus pasiones como lo es la música.