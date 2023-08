¿Se siente Juzgada? Esto es lo que siente Luna, la hija de Gregorio Pernía, por sufrir exceso de acné en su rostro

Gregorio Pernía es uno de los actores más queridos a nivel nacional e internacional. Su talento se ha visto reflejado en diferentes producciones nacionales como La hija del mariachi, Hasta que la plata nos separe, Sin senos no hay paraíso, Las detectivas y el Víctor, Corazón valiente, El final del paraíso, entre otras. Ahora bien, aunque su hija Luna heredó la belleza de sus padres y el talento del actor, ella busca abrirse su propio camino y brillar con luz propia.

En una reciente entrevista concedida al programa La Red de Caracol Televisión, Luna Pernía reveló detalles incómodos que ha pasado en esta etapa de su vida a causa del molesto acné en su rostro: “A veces parezco otra persona, no se, en mis pensamientos me veo muy diferente. Yo no estaba acostumbrada a verme la cara tan brotada, tampoco que saliera a la calle y la gente me mirara de esa manera, así juzgándome mirándome raro”, comentó la influencer en la entrevista realizada por Caracol Televisión.

Al igual que su padre, Luna del Mar también lleva el arte en las venas. Se ha desempeñado como actriz y bailarina de ballet. Además, gracias a mantenerse activa en sus redes sociales la joven de 16 años cuenta en su perfil de Instagram con 540 mil seguidores.

La joven saltó a la fama cuando participó en Así se baila, junto a su padre, el actor Gregorio Pernía y juntos llegaron a la final de la competencia. Luna nació fruto del amor del actor y su esposa Erika Rodríguez.

Adicional en la reciente entrevista de La Red, la joven y hermosa Luna Pernía dijo que entiende que esta es una condición que se presenta generalmente en la adolescencia y señala que espera poder superar la etapa con el paso del tiempo para así sentirse más confiada y cómoda con su aspecto físico.

Ahora bien, el talentoso Gregorio Pernía le muestra su apoyo en todo momento y recientemente escribió en un publicación de su hija: “Mi niña bella, todos hemos aprendido contigo en familia, eres perseverante cuando algo te gusta y te aporta, la vida es bella dependiendo como la vivas, la mires y la pienses, hay un camino bonito por recorrer, Dios nos bendice en familia, vamos a seguir haciendo las cosas de corazón, con pasión y honestamente, solo Dios nos pondrá donde el quiera; dependiendo de nuestras acciones, pensamientos, siendo generosos, solidarios como te lo he dicho siempre, sabes q te amo; eres La Niña de mis ojos”, concluyó.