“Me sentí incómoda”: hija de Gregorio Pernía denunció el maltrato que sufrió por el aspecto de su rostro

Gregorio Pernía figura como uno de los actores más reconocidos del país, destacando por su participación en producciones a nivel internacional. Y al igual que él, sus hijos también se han labrado su propio camino en el mundo del entretenimiento como su hija, Luna, quien aprovechó la plataforma de Instagram para denunciar el maltrato que sufrió mientras estaba de compras.

El actor suele mantenerse muy ocupado participando en proyectos de diferente índole y encargándose de varias pautas, pero también se toma el tiempo de compartir videos divertidos en sus redes sociales, destacando aquellos en los que aparece bailando con Luna, los cuales han tenido gran receptividad.

Y si bien su papá la ha ayudado un poco a tener proyección en el medio, la joven también se ha labrado su propio camino al punto que cuenta con más de 500.000 seguidores y una sólida base de fanáticos que la apoyan.

Es por eso que en una emotiva historia, la hija de Gregorio Pernía decidió abrirse por completo y comentar que mientras estaba de compras se sintió muy mal porque muchas personas empezaron a mirarla mal por el aspecto de su cara.

“Pasó una señora que me miró terrible, o sea, me miró súper feo. Como que la gente no me miraba a los ojos sino que me miraba la cara, me miraba la frente si yo me acercaba preguntando algo en la caja, lo que sea”, comentó la joven, indicando también que por los pasillos del centro comercial recibió el mismo tipo de trato.

También destacó que si bien había entrado al lugar con mucha seguridad y autoestima, algo que le había costado construir, al final terminó por el suelo debido a las miradas incómodas de las personas en el lugar: “esa seguridad con la que entré, salí sin esa seguridad. Y pues quería contarles eso”.

A pesar que no se encontraba en un buen momento debido a lo que estuvo atravesando, la hija de Gregorio Pernía no pudo evitar sentirse alegre al ver las reacciones de sus seguidores frente a la emotiva historia que publicó, con muchos de ellos dejándole una gran cantidad de mensajes positivos, elogiando su físico y su personalidad.