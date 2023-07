Se le subieron al cuello: Así fue el momento exacto en que Gregorio Pernía se enteró de la existencia de su hijo mayor

El reconocido actor Gregorio Pernía, se convirtió en tendencia en la red social TikTok en los últimos días, por los cortos vídeos que se han distribuido, en donde reveló la manera en que se enteró de que tenía un hijo de 32 años de edad a mediados de 2019. El hecho fue compartido en el pódcast ‘Las Sandoval’, en donde el cucuteño reveló detalles inéditos del suceso.

El formato audiovisual dirigido por madre e hija, Alejandra y Valeria Sandoval, que acumula 137.000 seguidores en YouTube ; fue testigo de las revelaciones que Pernía les compartió, respecto al momento exacto en que se enteró de que era padre de un joven que ya había pasado por sus 30 calendarios.

Así se enteró Gregorio Pernía de la existencia de su hijo mayor

Son 5 los hijos que tiene Gregorio, dos de ellos, Valentina y Luna del Mar, producto de su matrimonio con la modelo Erika Rodríguez , con quien contrajo nupcias en 2007; otro de ellos de su amor con la actriz Marcela del Mar, Emiliano. Al listado de sus retoños se suma, Julián, de quien se sabe vive con su progenitora en Barranquilla y por último, Diego, nacido en 1987, producto de un encuentro con una empleada del servicio doméstico que trabajaba en su hogar.

Las entrevistadoras y los seguidores del formato de entretenimiento web, quedaron atónitos al conocer que el hombre se había enterado de la existencia de su primer hijo mediante una llamada telefónica, justo en el momento que se encontraba acompañado de su esposa, a quien le expresó varios ‘Te amo’, para que no sospechara del asunto.

“Me llamaron de Noticias Caracol y me dicen que tengo un hijo. ¿Un hijo? ¿Cómo así que un hijo? ¿De dónde ‘coño’? Me dijeron “¿Usted se acuerda de la señora Ángela?”, nosotros ya entrevistamos a su hijo, Ángela era una empleada de servicio que usted tenía. Yo tenía 14 o 15 años y Ángela tenía 21, 22 o 23 ‘añitos’. Era una negra, afrodescendiente, bella, de 1,93 de estatura, era grandísima, calzaba 42. Ella estuvo como 6 meses en mi casa, pasó lo que pasó y se fue”, manifestó.

