“Tuve que limpiarme con una media”: Participante del Desafío The Box reveló las fuertes condiciones que atravesó

El ‘Desafío The Box’ es uno de los realities más famosos del Canal Caracol, teniendo en cuenta no solo su amplia permanencia en la pantalla grande sino también por las diversas pruebas que causan emoción y tensión no solo en los concursantes sino también en los televidentes, quienes desde un inicio eligen sus participantes favoritos. Sin embargo, todo no ha sido color de rosa para el programa, pues los participantes deben enfrentarse a duras condiciones de alimento y con su higiene diario.

En esta ocasión la protagonista del ‘story time’ fue Maira Alejandra mejor conocida como Mai, quien aseguró: “Tuve que limpiarme el c&l$ con una media”. Por supuesto, sus seguidores no dudaron en pedirle que revelara detalles con respecto al tema, pues desde hace varios años se ha pensado que el reality es actuado debido a las fuertes condiciones que se presentan a lo largo de este.

En medio de algunas risas Mai comenzó su historia indicando que durante los primeros ciclos, según ella, para aquel momento ellos no tenía “ni donde caerse muertos”. Momentos más tarde, la participante aseguró que tenía que ir al baño con urgencia, pero ningún integrante de su equipo tenía papel higiénico disponible. Cabe resaltar que para ese momento no contaban con el beneficio del bienestar.

“Sin tener agua para poder uno lavarse, sin papel, sin bienestar, sin papel higiénico, ¿qué hago?”, aseguró Mai. Asimismo, indicó que luego de pensarlo y sentir que ya no podría aguantar se fue para el baño con que contaba el sitio: “Ahí me quité el zapato y yo esto fue con la media, me tocó limpiarme el anastasio con esto”.

Finalmente, Mai reiteró que luego de esto botó su media porque obvio no se iba a quedar con ella ni mucho menos tenía un sitio para donde poder lavarla. Además, aseguró que luego de la inesperada situación no pudo quedarse con esta información para ella motivo por el cual no dudó en contarle lo ocurrido a su amiga ‘La Flaca’ y minutos más tarde las risas entre las dos no se hicieron esperar: “Decía que le iba a decir a todo el mundo y yo no por favor”.

Pero esto no fue lo peor del caso, pues al rato llegó el papel higiénico en donde el equipo de Caracol les aseguró que este producto sí lo iban a tener a su alcance, sin embargo, fue demasiado tarde para Mai.