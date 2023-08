“Voy a seguir, hasta que entreguen”: Participante del ‘Desafío The Box’ confesó que no ha recibido su premio

Guajira del ‘Desafío The Box’ habla tras su derrota Foto: Captura de YouTube

El ‘Desafío The Box’ es un programa de entretenimiento del Canal Caracol que a lo largo de 19 temporadas se ha encargado de cautivar a los televidentes con deportistas de diversos lugares del país quienes se le miden a convivir y demostrar sus habilidades con el resto de los participantes con el fin de conseguir llevarse algún premio. Sin embargo, se dio a conocer que el canal aún no les ha dado el premio a algunos de los concursantes.

Si bien, hace alrededor de un mes que el famoso reality llegó a su fin, los más fieles televidentes pensaron que los premios se los darían a los concursantes días posteriores a su salida, pero esto no ha sido así, pues Mateus se refirió al tema a través de sus redes sociales.

El participante salió a aclarar una nota realizada dejando claro que él no estaba en contra de Caracol, por el contrario, está muy agradecido por haber tenido la oportunidad de estar en el concurso y por ende, llevarse algunos de los premios que se rifaron, entre ellos una moto: “Primero no estoy pateando ninguna lonchera, no estoy siendo grosero con nadie y lo único que estoy haciendo es subir algunos videos”.

Seguidamente, Mateus reiteró que sus clips refiriéndose a este tema lo ha hecho para divertir a sus seguidores, pero no esperaba que alguien se lo tomara de manera tan personal: “Voy a seguir subiendo videos hasta que entreguen la moto, porque es cierto, ya hace cuanto se acabó el desafío ya va para un mes y nada que entregan”.

Asimismo, el concursante aseguró que no le ve ningún problema a estar bailando y por ende, molestar con el tema poniendo encabezados con la entrega de su moto: “Estoy agradecido con Caracol por haberme dado el premio, bueno no me lo han dado, pero estoy seguro de que van a cumplir”.

Por su parte, Mateus dejó ver que no cree que la culpa sea de Caracol sino, por el contrario, de quienes realizaron todo este tipo de papeleo para su posterior entrega. Tomando como ejemplo el aspecto de la salud, pues según él, los colombianos deben esperar mucho tiempo para conseguir algunas cosas, resaltando que este tipo de situaciones son las que se deben cambiar, “yo estoy esperando y no tengo ningún problema en esperar, pero lo bueno sería que se agilice el papeleo”.