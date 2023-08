¿Tanto factura en el Desafío? Andrea Serna mostró la construcción de su ‘casita’ a las afueras de Bogotá

Andrea Serna es una de las personalidades más reconocidas en la esfera del entretenimiento teniendo en cuenta su amplia trayectoria en canales nacionales como Caracol y RCN, siendo parte de icónicos programas como ‘El Factor X’, ‘Protagonistas de nuestra tele’ y por supuesto, ‘El Desafío The Box’. Sin embargo, estos no han sido sus únicos proyectos, pues dejó ver como va la construcción de su casa a las afueras de Bogotá.

La caldense sin duda después de finalizar las grabaciones del reality de Caracol se tomó unas merecidas vacaciones por Europa y momentos más tarde no dudó en seguir compartiendo con el resto de su familia, dejando ver que sigue más activa que nunca aunque no esté en la pantalla grande.

Andrea a través de su cuenta de Instagram compartió algunos clips en los que confirmó que tanto ella como su familia se encuentra llevando a cabo la que sería la “casa de sus sueños”. La presentadora quien cuenta con más de 3.7 millones de seguidores indicó que esta obra se estaba adelantando desde hace varios meses.

A lo largo del video dejó ver que ella no estaba sola, pues su hermana Carolina Serna era quien se encontraba acompañándola. Aunque no dejó ver muchos detalles si se percibió la gran casa con la que cuenta, pues esta construcción no solo habría sido una idea de Andrea sino en común con sus hermanos. Asimismo, dejaron ver que cada una de las respectivas zonas están marcadas para tener claro el espacio con el que contará la que sería su nueva casa de descanso.

“Pronto, pronto ya viene cogiendo forma”, fueron las palabras de la reconocida presentadora en medio de la emoción que tiene por llevar a cabo este nuevo proyecto. Y es que precisamente, su hermana se encontraba midiendo algunos sitios teniendo en cuenta que sería una experta en esta materia, pues se desenvuelve como diseñadora de interiores.

Lo cierto es que tanto Andrea como sus seres queridos estarían más que felices con este proyecto, teniendo en cuenta que se han dejado ver muy unidos, en donde cada oportunidad que tienen para compartir no la desaprovechan en donde el principal foco son sus padres, Diego Serna y Cielo Salazar.

¿Quién es el esposo de Andrea Serna?

Juan Manuel Barraza es quien lleva años con la famosa presentadora. El hombre se enfocó en la Administración de Empresas en Estados Unidos, realizando también una maestría en esta carrera, lo que le permitió convertirse en un reconocido empresario colombiano, trabajando durante varios años en actividades portuarias.

Y es que precisamente, una de las grandes amigas de Serna, Jessica De La Peña fue quien los presentó, pues durante varias semanas estuvo hablándole de Barraza, pero Andrea por aquel momento estaba enfocada en las grabaciones del ‘Factor X’ motivo por el cual no le prestó mucha importancia, sin embargo, meses más tarde iniciaron una relación a distancia.