“Veía el amanecer”: Andrea Serna reveló el terrible insomnio que sufrió que casi la vuelve loca

Andrea Serna es una de las mejores presentadoras de Colombia gracias a todos los proyectos que ha hecho en la televisión colombiana, incluso siendo considerada como una de las mejores presentadoras del país, sobre todo cuando estuvo presente en el ‘Factor X’ en muchas de sus versiones. Luego de muchos años, Serna reveló que pasó difíciles momentos por esa época con su insomnio.

Serna podría ser una de las presentadoras más cotizadas de la televisión gracias a la trayectoria que ha tenido, pues su talento ha conquistado a muchos espectadores colombianos que aman verla frente a la cámara. Sin embargo, mientras ella estaba pasando por sus mejores años profesionales, tuvo que pausar para pasar los primeros meses de vida al lado de su hija, pero el proceso no fe fácil.

En medio de una entrevista con Carolina Cruz, Andrea Serna confesó que vivió noches de terror cuando estaba embarazada, pues entró en un insomnio terrible que no la dejaba descansar en lo absoluto y que tuvo que inventarse mil cosas para poder hacer algo durante las madrugadas.

“Me dio un insomnio la cosa más miedosa, me toco acostumbrarme, eran las 3 de la mañana y yo quedaba como si fueran las 3 de la tarde y muchos días veía el amanecer, yo veía la hora, 5, 6 de la mañana y no había dormido. Empecé a organizar mi horario y mis cosas en la tarde, porque si ya definitivamente no lograba dormir en la noche, me tocaba reponer en la mañana, entonces organizaba todo para hacer luego de las 11 de la mañana, porque pasaba la noche en blanco, me paraba, iba a la cocina, me acostaba, entraba a internet, me leía todo, entraba al baño, hacía la rutina de skincare otra vez, era terrible”, afirmó Andrea Serna.