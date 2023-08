“Sorpresas que da la vida”: Contra todo pronóstico Zulma Rey entra al top 10 de MasterChef Celebrity

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los realities más famosos del canal RCN, pues ha logrado ser todo un éxito en cada una de sus temporadas. Varios famosos se deben enfrentar por primera vez a complejos retos culinarios, en donde la calma y sus conocimientos juegan un papel importante en los retos a los que se deben enfrentar los participantes para convertirse en uno de los finalistas. Recientemente, quien se robó toda la atención fue Zulma Rey con su preparación.

Durante el más reciente capítulo quien terminó llamando la atención fue Zulma Rey quien no tenía las esperanzas puestas en su palto, tanto que decidió probar un poco de este en medio del reto. Sin embargo, ella fue la próxima en llegar al atril para presentar su plato y quizás convertirse en la primera de los 10 finalistas de esta temporada.

Aunque varios de sus compañeros no tenían fe en su preparación Zulma terminó llevándose varios halagos por parte de los jueces quien indicaron que este podría ser uno de sus mejores platos a loa lago de la competencia. Por supuesto, la emoción por parte de la participante no se hizo esperar, a pesar de haber cometido el error de probar su plato y no confiar en sus destrezas culinarias.

Sin embargo, el resto de sus compañeros recibieron un sinfín de críticas en cada una de sus preparaciones motivo por el cual varios ya aseguraban que este puesto sería para Zulma. Al dar el veredicto final los nervios se apoderaron de los cocineros y las risas y emoción al escuchar se nombre no se hicieron esperar por parte de todos, felicitándola y asegurando que Zulma terminó dando sorpresas.

Asimismo, los chefs no dudaron en destacar que este es fruto del estudio y la dedicación que Rey ha mostrado en las últimas semanas motivo por el cual además de ganarse el pin se convierte en las 10 mejores de ‘MasterChef Celebrity’ 2023. También, sus seguidores no dudaron en emocionarse con el triunfo de Zulma resaltando que se lo merece.