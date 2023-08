“Está inmundo”: Carolina Acevedo recibió fuerte ‘vaciada’ de Carpentier por no seguir sus consejos

MasterChef Celebrity es uno de los realities más famosos de la televisión colombiana, pues en los últimos años ha logrado entretener a los televidentes con diversos retos culinarios y por ende, uno de los mayores problemas la tensión a la que se enfrentan lo que produce varios problemas en la convivencia. En esta nueva temporada sin duda quienes han sido el centro de las críticas son Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños.

Durante el más reciente capítulo los participantes debían cocinar su mejor plato con el fin de que se conociera quien se convertiría en el primero en llegar a los 10 mejores cocineros de esta temporada. Sin embargo, varios terminaron desilusionado con su plato como lo fueron Nela, Adrián y Carolina, sin embargo, quien terminó luciéndose fue Zulma Rey, a pesar de que se estaba comiendo su plato.

En medio de este hecho, Acevedo resultó siendo la peor durante la prueba, pues durante su preparación les preguntó a los chefs sobre la receta del puré de papa. Sin embargo, decidió cocinar y hacerlo a su manera, pero al llegar al atril la situación fue otra, pues tenía toda la fe puesta en su plato.

Sin duda quien fue el más duro con sus palabras resultó ser Carpentier quien aseguró: “Está inmundo”. Segundos después durante la entrevista Acevedo retiró que sabía que estaba feo e inmundo. Asimismo, la participante dejó claro que esta es la mejor manera para aprender mediante la enseñanza y los conocimientos que los tres chefs poseen.

“Te lo dije antes (…) hace mucho tiempo atrás me preguntaste, el ejemplo está inmundo, horrible te va a quedar”. En medio de la tristeza reiteró que llegó al atril para que le dieran palo, pero ya había aprendido su lección después de lo ocurrido. Como era de esperarse los comentarios por el resto no los chefs no faltaron dejando claro que debían seguir instrucciones y estando fuertes a la hora de calificar los platos.