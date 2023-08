“Es la única forma para que no me ahogue”, Eileen Roca reveló por qué no puede dormir en su embarazo

Eileen Roca Torralvo es una modelo, cantante y ex reina de belleza, quien ha incursionado en el mundo de la televisión con personajes en ‘Oye Bonita’, ‘El Joe, la leyenda, ‘Sin senos sí hay paraíso’, entre otras producciones. Representó a Colombia en Miss Universo en el 2007, dejando en alto el nombre del país con su pasarela y belleza.

A sus 36 años se encuentra casada con el empresario Juan Pablo Silva y está a pocos días de tener a Leonardo, su segundo hijo, quien será el hermano menor de Valentina, su pequeña con quien ha disfrutado los últimos años como su mejor compañera para crear contenidos en sus redes sociales.

La modelo ha revelado en sus historias de Instagram que en su segundo embarazo las cosas han sido muy distintas al primero, ya que ahora incluso, dejó de dormir en la noche.

“Mi bebé se mueve mucho de noche, me patea durísimo... y ya estoy en ese punto en que no duermo en la noche, duermo en el día”, dejando en claro su preocupación por cómo va a ser su descanso cuando el niño nazca.

También dejó saber que a medida de que pasan los días y se acerca su parto, puesto que se encuentra en su semana 34 de gestación, se hace mucho más difícil pasar la noche como los demás integrantes de su familia, tanto que para no ahogarse por las patadas de su bebé y sus movimientos, debe estar sentada en una mecedora.

“Espero que él también busque cama para ver si esta noche me deja dormir, si no, me toca dormir en la mecedora. Es la única forma para que no me ahogue, dormir sentada”, comentó a sus seguidores, luego de comentar que su esposo y su hija ya se encontraban descansando para su jornada del día siguiente, mientras ella buscaba la manera de descansar.

