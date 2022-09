Exseñorita Colombia Eileen Roca habló de su crisis económica

La exseñorita Colombia y actriz Eileen Roca habló de su crisis económica y contó a los periodistas de La Red que en 2020 se quedó sin trabajo por cuenta de la llegada del COVID 19 y que además su esposo también quedó desempleado por lo que pasó varios momentos difíciles.

“Se juntó todo. Yo no estaba trabajando porque estaba la producción parada, entonces tú quieres dar ese apoyo, pero tampoco sabes cómo dar esa tranquilidad”, contó la también exreina.

Según dijo, ese difícil momento le sirvió para confirmar si su matrimonio sí estaba sólido.

“Lo único que yo hacía era abrazarlo y le pedía a Dios sabiduría y discernimiento para poder guiar el hogar, porque yo siento que el eje del hogar somos las mujeres”, añadió.

Eileen Roca dijo que las redes sociales le salvaron la vida

La exreina afirmó que se apoyó de las redes para poder sacar adelante su hogar y que además por la pandemia la asistente que le ayudaba en su casa no podía ir a apoyarla por lo que tuvo que ser ama de casa.

“Momentos difíciles vamos a tener todo, eso va a estar constantemente. Lo que hay que tener, para mí, que es lo que me da fuerza, es fe”, concluyó Eileen.

Eileen Roca aseguró que a su hija le hicieron “brujería”

El relato lo hizo por medio de un video que publicó en su cuenta de Facebook, donde comentó los momentos que pasó con su hija por culpa de una «brujería».

La actriz comentó que hace un par de meses su hija empezó a mostrarse inquieta, irritable, no dormía bien y adicional a esto tenía un “pujo”.

Fue por eso que decidió llevar a su hija al médico para indagar sobre lo que ocurría, pero estos no daban con ningún tipo de quebranto de salud.

Roca comentó que fue gracias a un comentario de su mamá, que empezó a sospechar que se trataba de “mal de ojo” una especie de “brujería” causada por las malas energías que alguien le había enviado a ella o a su pequeña.

Para darle solución a esta difícil situación, Eileen confesó que empezó a rezarle a su hija todos los días y le daba agua bendita.

“Comencé a rezarle la Sangre de Cristo, el rosario, a orarle con agua bendita… Desde el primer día mi hija durmió perfecto y fue maravilloso”, fueron parte de las palabras de la modelo.

Y agregó que “después de pensarlo mucho decidí hacer este video, porque como todos ustedes saben yo siempre comparto mis buenos y malos momentos, me gusta ser transparente y saben que creo firmemente que el bien siempre vence al mal, pues hace días note que Valentina estaba muy decaída y para ustedes mis seguidores no es secreto que mi vida, mi familia y mi todo se lo entrego siempre a Dios, porque Él es quien siempre nos cuida y protege, así que una vez más me doy cuenta que muchas veces las personas con sus malos pensamientos y su envidia, puede llegar a hacer daño no solo a quienes los rodean, si no también a otras personas, por eso Vale estuvo muy decaída, lo van a ver en el video, y les pido a todos que analicen la situación que estamos viviendo en el mundo entero y con la mano en el corazón reflexionemos sobre nuestros pensamientos y actos, recuerden que hay que vivir en paz con todos y todo lo que nos rodea, los quiero mucho y agradezco siempre estar en sus oraciones y todo su cariño, el próximo miércoles haré un Facebook Live con Claudia una Angeologa para hablar de todo esto y mucho más, para que estén súper pendientes!!! Publicado por Eileen Roca Torralvo en Viernes, 7 de agosto de 2020

Por fortuna lograron superar ese momento y la pequeña se encuentra muy bien de salud.